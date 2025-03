Der ASC 09 Dortmund musste sich in der Oberliga Westfalen mit 0:4 gegen die Sportfreunde Siegen geschlagen geben. Trainer Marco Stiepermann erklärte die Gründe für die herbe Niederlage.

Der ASC 09 Dortmund hat das Topspiel der Oberliga Westfalen am 26. Spieltag deutlich mit 0:4 gegen die Sportfreunde Siegen verloren. Damit wächst der Rückstand auf Tabellenplatz zwei auf fünf Punkte.

Noch vor der Partie erläuterte ASC-Trainer Marco Stiepermann die Wichtigkeit des Duells im Kampf um den Aufstieg, doch schon nach 17 Minuten lagen die Aplerbecker mit 0:2 hinten.

"Wir haben heute gegen eine Siegener Mannschaft gespielt, die es geschafft hat, wirklich über 90 Minuten keinen einzigen Fehler zu machen", erklärte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz nach der Partie.

Derweil wirkten die Dortmunder bei allen Gegentreffern etwas schläfrig. Siegen nutzte diese Unaufmerksamkeiten gleich viermal aus, wobei der Spielverlauf ein solch deutliches Ergebnis gar nicht vermuten ließ.

"Sie haben uns keine einzige Möglichkeit über 90 Minuten gegeben, auch nur annähernd ans Tor zu kommen. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man auch sieht, wie viele Tore wir in dieser Saison geschossen haben", erkannte er an.

Gleichzeitig stellte er fest, dass seine Mannschaft in der Defensive das ein oder andere Defizit hat: "Es ist eben doch so, dass die Verteidigung Meisterschaften gewinnt. Das ist im Fußball einfach so. Das versuche ich den Jungs auch immer zu erklären. Wir kriegen leider ein bisschen viele Gegentore, deswegen stehen wir auch zurecht nicht da oben."

Mit diesem Ergebnis liegt der ASC nun fünf Punkte hinter den Sportfreunden Siegen, die sogar drei Spiele weniger bestritten haben als die Aplerbecker. Die Aufstiegschancen sind damit nur noch schwindend gering.

Top-Stürmer Podehl fehlte mit Grippe

Im Vorfeld des Spiels wunderten sich viele Zuschauer darüber, dass Top-Stürmer Maximilian Podehl im Kader des ASC fehlte. Nach der Pressekonferenz herrschte Klarheit.

"Maxi hatte seit Montag die Grippe. Natürlich fehlt er uns. Wir müssen nicht drüber reden, dass er einer der besten Stürmer in der Oberliga ist." Allerdings glaubt Stiepermann nicht, dass das Ergebnis mit dem Stürmer anders gewesen wäre. "Maxi hätte die vier Tore heute nicht verhindern können. Er ist ein Stürmer, der erzielt die Tore."

Die Enttäuschung war beim ASC groß, auch wenn Stiepermann einige Lehren aus der Niederlage ziehen konnte: "Wir sind trotzdem sehr enttäuscht über dieses Ergebnis, weil wir uns viel mehr erhofft haben. Es war klar, dass wir der Underdog sind, aber auch definitiv jede Mannschaft schlagen können, wenn wir diesen unbedingten Willen haben, diese Mentalität haben und die Intensität reinbringen, die wir oft genug gezeigt haben. Das hat uns heute leider gefehlt: Der letzte Spirit, um eine Topmannschaft, wie Siegen zu schlagen. Wir haben heute sehr viel Lehrgeld gezahlt."

ASC 09 Dortmund: Nickel - Dziho, Friedrich, Stuhldreier, Warschewski, Opoku (55. Murati), Urban (87. Kehl), Diskau (81. El Hamassi), Rausch, Corchero (55. Morina), Santo (70. Tshimanga)

Sportfreunde Siegen: Klußmann - Tomas, Pursian (75. Pazurek), Scheld (75. Debrah), Mavroudis, Kyere (60. Oubeyapwa), Güclü, Ticha, Nabeska, Mayer (84. Filipzik), Kader (75. Hodroj)

Schiedsrichter: Denis Magne

Tore: 0:1 Tomas (12.), 0:2 Mavroudis (17.), 0:3 Mavroudis (64.), 0:4 Pursian (68.)

Gelbe Karten: Rausch (51.), Mayer (80.)