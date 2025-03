Die SSVg Velbert kann sich nach dem 3:2-Sieg im Topspiel gegen den SC St. Tönis wieder Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Cheftrainer Ismail Jaouri verteilte ein Sonderlob.

Der Aufstiegskampf in der Oberliga Niederrhein bleibt weiterhin spannend. Für die SSVg Velbert war es am Freitagabend fast schon Pflicht, im Topspiel gegen den SC St. Tönis (Tabellendritter gegen Zweiter) zu gewinnen, um nicht den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren. Nach zuvor drei sieglosen Partien in Serie konnte der Regionalliga-Absteiger das Formtief beenden und gewann dramatisch mit 3:2 (1:1).

Der Siegtreffer im Sechs-Punkte-Spiel fiel erst mit der allerletzten Aktion in der Nachspielzeit. Cheftrainer Ismail Jaouri erleichtert: „Das war ein absolutes Herzinfarkt-Spiel. Wir sind in den letzten zwei Wochen durch das Tal der Tränen gegangen. Diesmal hatten wir das notwendige Glück auf unserer Seite. Die Mannschaft hat es mehr als verdient.“

Obwohl der 33-Jährige seine personell gebeutelte Mannschaft erneut auf mehreren Positionen umstellen musste, sah er zu Beginn genau das, was er verlangte. Velbert habe „Zweikämpfe angenommen, mannorientiert verteidigt“ und kam „zu guten Torabschlüssen“. Folgerichtig traf Andri Buzolli zur 1:0-Führung (29.), die Daiki Kamo jedoch noch vor dem Kabinengang egalisierte (41.).

„Das Risiko war hoch, dass ein gewisses Trauma wiederkommt“, sagte Jaouri zum Halbzeitstand mit Gedanken an die letzten Wochen, in denen sich die Löwen trotz spielerischer Überlegenheit von Gegentoren schocken ließ.





Nachdem der Japaner Kamo seinen Doppelpack schnürte (2:1 / 64.) und Velbert dadurch abermals zurücklag, hätte es „ein bitterer Abend werden können“, fürchtete der SSVg-Coach zunächst. Doch dem war nicht so. Die Gastgeber schüttelten sich, glichen zunächst durch Timo Böhm zum 2:2 aus (75.) und packten in Person von Valon Zhushi Sekunden vor Abpfiff schließlich den Lucky-Punch zum 3:2-Endstand aus (90. + 5).

„Die Mannschaft hat bis in die Haarspitzen Mentalität bewiesen. Ich muss ein riesiges Lob an die Jungs aussprechen, die von der Bank kamen. Sie haben alle Qualität und Power mit ins Spiel gebracht. Diese Mannschaft zu führen , ist für mich ein absolutes Privileg“, schwärmte Jaouri über die Schlussperformance.

Beachtliche Ungeschlagen-Serie von St. Tönis gerissen

Für die Gäste, die derzeit weit über den Erwartungen performen, war nach neun ungeschlagenen Spielen in Folge ausgerechnet beim direkten Tabellennachbarn, in Velbert, Endstation. Während ihrer Druckphase rund um die 70. Minute bestand die große Chance auf das 3:1, am Ende fuhren sie als Verlierer nach Hause.

„Dass es uns irgendwann mal erwischt, war mir klar“, erzählte Chefcoach Bekim Kastrati. Trotz brutaler Enttäuschung sei die Pleite für den ehemaligen Bundesligaprofi kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: „Für uns ist es am Ende natürlich sehr bitter, aber das gehört zum Fußball dazu. In der ersten Halbzeit war uns der Gegner im Zweikampfverhalten überlegen, im zweiten Durchgang haben wir unseren besten Fußball gezeigt. Insgesamt wäre aus meiner Sicht ein Unentschieden gerecht gewesen. Meine Aufgabe wird jetzt sein, die Jungs wieder herzurichten.“

Dafür hat der 45-Jährige bis nächsten Sonntag Zeit, wenn es für das diesjährige Überraschungsteam St. Tönis gegen den VfB 03 Hilden geht (23. März, 15:30 Uhr). Zeitgleich tritt die SSVg Velbert beim abstiegsbedrohten 1. FC Kleve an (Anstoß schon um 15 Uhr).