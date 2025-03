Oberliga: SSVg Velbert darf weiter träumen! Dramatischer Comebacksieg gegen St. Tönis

Die SSVg Velbert hat das Oberliga-Topspiel gegen den SC St. Tönis auf dramatische Art und Weise gedreht. Die Aufstiegsträume leben.

Die SSVg Velbert darf weiter von der Rückkehr in die Regionalliga West träumen! Am Freitagabend gab es im Topspiel gegen den SC St. Tönis gleich drei Führungswechsel – den letzten in Nachspielzeit zum 3:2 für die Gastgeber.

Die SSVg erwischten den besseren Start, präsentierte sich spielstark und kam zu den ersten Halbchancen. Die beste Gelegenheit der Anfangsphase gehörte aber den Gästen. Tyler Nkamanyi lief zentral auf das Tor zu und zwang Marcel Lenz zur Glanzparade (10.).

Velbert spielte unbeirrt weiter und ging nach knapp einer halbe Stunde in Führung: Nach einer passgenauen Hereingabe von der rechten Seite verwertete Andri Buzzoli per Kopf zum 1:0 (29.). Der 21-Jährige hatte Blut geleckt: Zwei Minuten später scheiterte er am Außennetz (31.), ehe er nur knapp das 2:0 verpasste (33.).

Wie aus dem Nichts folgte die Antwort des SC St. Tönis: Daiki Kamo vollendete den ersten Angriff nach einer gefühlten Ewigkeit zum 1:1 (41.) – Der Pausenstand.

SSVg Velbert: Lenz – Yoshida, Goto, Glavas (66. Mehlich), Herzenbruch, Böhm (81. Zhushi), Hecke, Machtemes, Buzolli, Larsen, de Stefano (62. Diallo) Lenz – Yoshida, Goto, Glavas (66. Mehlich), Herzenbruch, Böhm (81. Zhushi), Hecke, Machtemes, Buzolli, Larsen, de Stefano (62. Diallo) SC St. Tönis: Fauseweh – Espositio, Dohmen, Nkamanyi, Nakano (78. Ogbeide), Sueterna, Lufarenko, Knops, Torrens, Kamo, Baum Schiedsrichter: Michael Menden Tore: 1:0 Buzolli (29.), 1:1 Kamo (41.), 1:2 Kamo (65.), 2:2 Böhm (77.), 3:2 Zhushi (95.) Zuschauer: 565

Die Gastgeber hatten nach der Pause die erste Gelegenheit. Jan Fauseweh konnte einen Freistoß von Max Machtemes nur nach vorne abprallen lassen, der Nachschuss – aus einer Abseitsposition – ging weit drüber (54.).

St. Tönis nahm in der Folge immer mehr das Heft in die Hand, baute geduldige auf und fand Lücken. In der 65. Minute wurde dies belohnt: Nkamanyi steckte stark auf Kamo durch, der seinen Gegenspieler sehenswert stehen ließ und den Ball zum mittlerweile verdientem 2:1 einschweisste (65.).

Die Gäste blieben die druckvoll, Luca Esposito verpasste erst knapp das Tor (72.), ehe er den Pfosten traf (74.). Mitten in der Druckphase schlug die SSVg zu: Timo Böhm stellte auf 2:2 (77.).

Beide Teams kamen in der Schlussphase nicht zwingend genug vor das Tor. Bis zur fünften Minute der Nachspielzeit, als die SSVg noch einmal konterte und Valon Zhushi mit dem letzten Ballkontakt nicht nur das 3:2 markierte, sondern die Aufstiegsträume am Leben hielt.

Der Rückstand auf St. Tönis und die SpVg Schonnebeck (ein Spiel weniger) beträgt nur noch ein Zähler.