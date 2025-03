Matthias Bloch spielt seit 2021 bei der Spielvereinigung Schonnebeck. Nun steht auch fest, was er in Zukunft machen wird.

Der Kapitän bleibt an Bord: Matthias Bloch hat seinen Vertrag bei der Spielvereinigung Schonnebeck um ein weiteres Jahr verlängert. Da gab der Tabellenführer der Oberliga Niederrhein offiziell bekannt. Es ist gleichzeitig auch die erste Vertragsverlängerung zur kommenden Saison 2025/2026.

Christian Leben, Sportlicher Leiter des Essener Fünftligisten sagt: "Matthias Bloch ist wie ein guter alter Rotwein. Er muss reifen und wird mit dem Alter immer besser. Er hat bis dato eine ganz starke Saison gespielt und geht auch in schlechteren Phasen immer mit gutem Beispiel voran. Allein für ihn würde ich mir wünschen, dass er nächste Saison nochmal eine andere Liga kennenlernt und dabei unsere Mannschaft aufs Feld führen wird."

Seit seiner Rückkehr an den Schetters Busch im Sommer 2021 ist Bloch eine feste Größe in der Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies. Insgesamt kommt der 34-Jährige auf bislang 218 Spiele für die Schonnebecker – davon 23 in der laufenden Saison. Die Vertragsverlängerung des Kapitäns gilt sowohl für die Regionalliga als auch die Oberliga.

Neben seiner Rolle als Führungsspieler engagiert sich Bloch auch abseits des Rasens für die Schwalben. Seit dieser Saison verantwortet er als Trainer die U19 der Spielvereinigung Schonnebeck und trägt so zur Entwicklung des eigenen Nachwuchses bei.

Vor rund einem Monat sagte Bloch noch gegenüber RevierSport bezüglich seiner persönlichen Zukunft: "Mit nun 34 Jahren schaue ich noch auf den Fußball. Ich habe Bock, mein persönliches Ziel noch zu erreichen. Dieses Ziel ist die Regionalliga. Ich will immer so hoch spielen wie möglich. Da setze ich alles dran, das zu schaffen. Mit dem Blick aufs Alter ist auch klar, wo meine Ziele in der Zukunft liegen. Die sind dann einfach im Trainerdasein. Man muss später schauen, wie sich das entwickelt."

Am Sonntag (16. März, 15 Uhr) könnte Schonnebeck mit einem Sieg gegen den TSV Meerbusch wieder einen kleinen Schritt Richtung Regionalliga West machen.