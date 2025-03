Zu seinem Amtsantritt hat Ertan Ilce seine Pläne und Ziele vorgestellt. Der neue Vorsitzende der SG Wattenscheid will dabei einen Schritt nach dem anderen machen.

Seit einigen Monaten ist Ertan Ilce bereits als Sportvorstand bei der SG Wattenscheid 09 im Einsatz, von nun an darf sich der Unternehmer auch "Erster Vorsitzender" nennen, wie der Klub am Donnerstag (13. März) mitteilte. (Mehr dazu)

In einem ausführlichen Interview auf der Vereins-Homepage hat Ilce zu seinem Amtsantritt einiges thematisiert: Die finanzielle Situation der SGW, die sportlichen Ziele, das Stadion und vieles mehr. RS hat die wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Der neue SGW-Vorsitzende Ertan Ilce über...

... die Finanzen des Klubs:

Ich kann sagen, dass wir uns inzwischen in einer deutlich besseren finanziellen Lage befinden als noch vor vier oder fünf Monaten, als ich neu dazugekommen bin und die Zahlen zum ersten Mal gesehen habe. Die Einnahmen sind gestiegen und durch die neuen Sponsoren, die wir gewinnen konnten, stehen wir schon viel besser da. Natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen und müssen, aber ich sehe gute Perspektiven.

Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen werden, insbesondere durch die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung innerhalb des Vorstands. Unser Ziel ist es, die Gemeinschaft, für die unser Vereinsname steht, wirklich zu leben und voranzutreiben.

... die Ziele, die er in seinem neuen Amt verfolgt:

Viele reden von Zwei- oder Drei-Jahres-Plänen, und natürlich haben wir auch langfristige Ziele für die nächsten Jahre. Aber derzeit liegt mein Fokus auf der kurzfristigen Arbeit, um Schritt für Schritt voranzukommen. Unser Ziel ist es, eine stabile und leistungsstarke Mannschaft zu haben, die um die ersten sechs Plätze mitspielen kann und langfristig oben mitspielen wird.

... die Suche nach Sponsoren:

Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Nachhaltigkeit bei der Gewinnung neuer Sponsoren, um Attraktivität zu schaffen. Das gilt insbesondere für Partnerschaften, die unser Stadion mit einschließen, welches wirklich etwas Besonderes ist. Ohne andere Vereine schlechtzureden – Wattenscheid 09 und vor allem unser Stadion sind einfach eine andere Liga. Das neue Lohrheidestadion ist und bleibt ein absolutes Highlight, auf das wir in Zukunft aufbauen wollen.

... Stärken und Schwächen der SGW:

Der Verein hat viele Stärken, auch wenn einige davon in den letzten Jahren etwas „eingerostet“ sind. Es ist unsere Aufgabe, diese Stärken wieder hervorzuheben, damit sie glänzen. Eine unserer größten Stärken ist zweifellos die Tradition – schließlich hat Wattenscheid 09 einst in der 1. Liga gespielt. Das Stadion ist ebenfalls ein großer Pluspunkt, den wir stärker hervorheben müssen. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist die Integrationskraft des Vereins. Seit Jahrzehnten stehen wir für leistungsorientierten Fußball in einem sozial schwierigen Umfeld mit hoher Arbeitslosigkeit. Dennoch ist es uns gelungen, Talente hervorzubringen und viele Mannschaften zu betreuen, trotz der schwierigen Infrastruktur an der Berliner Straße. Das zeigt, wie wir auch aus einer Schwäche eine Stärke machen können.

Am wichtigsten sind jedoch die vielen ehrenamtlichen Menschen, die den Verein tragen. Ich erlebe aus nächster Nähe, mit wie viel Herzblut und Engagement sie dabei sind – sei es in der Medienabteilung, Staff oder an Spieltagen im Catering und in der Organisation. Ihr Einsatz ist beeindruckend, und dafür möchte ich mich von Herzen bedanken.

Gleichzeitig möchte ich betonen, dass ich noch viele Ideen habe, wie wir den Verein in verschiedenen Bereichen verbessern können. Diese Ideen werde ich nach und nach umzusetzen versuchen, denn es ist wichtig, dass wir weiteres Vertrauen aufbauen und diese Reise gemeinsam antreten. Zusammen können wir den Verein wieder auf Kurs bringen.

... die persönliche Bindung zum Klub:

Ich arbeite daran, mich in diese Gemeinschaft einzuleben, und denke, dass ich mit der neuen Mannschaft, die wir aufbauen, eine noch engere emotionale Bindung haben werde. Natürlich bringt die Umstrukturierung des Kaders auch Veränderungen mit sich, aber ich bin zuversichtlich, dass wir eine starke Basis schaffen. Es braucht Zeit, aber es ist ein unbeschreibliches Gefühl, Teil dieses Vereins zu sein, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen die Zukunft der SG Wattenscheid 09 zu gestalten.