Nach dem Wieder-Einzug ins Lohrheidestadion kann die SG Wattenscheid 09 die nächste Nachricht verkünden: Ein neuer Erster Vorsitzender ist gefunden.

Die SG Wattenscheid 09 hat einen neuen Ersten Vorsitzenden. Wie der Oberligist am Donnerstag (13. März) mitteilte, wird Ertan Ilce das Amt mit sofortiger Wirkung übernehmen. Ernannt wurde er in einer Sondersitzung des Aufsichtsrats.

Ilce ist bereits seit einigen Monaten als Sportvorstand tätig und ist auch im Marketing involviert. "Als Unternehmer bringt er mit seinen Firmen – Immogallery, IBS, Ruhr Wohnen und Maxareal – die nötige Expertise und ein starkes Netzwerk mit, um die SG 09 zukunftsfähig aufzustellen", erklärte die SGW die Entscheidung.

Doch nicht nur auf unternehmerischer Seite ist Ilce ein wichtiger Mann, auch in der sportlichen Planung spielt er eine wichtige Rolle. Der Klub dazu: "Gemeinsam mit Richy Weber stellt er den kommenden Kader zusammen und gestaltet die sportliche Ausrichtung der SG Wattenscheid 09."

Keine einfachen Aufgaben, die der Sportvorstand vor der Brust hat. Das ist für ihn nach mehreren Monaten im Verein natürlich keine Überraschung. Dennoch: "Die Freude überwiegt natürlich. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf die Aufgabe und habe kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen", führte Ilce zu seinem Amtsantritt aus. "Ich bin mir bewusst, was auf mich zukommt, oder besser gesagt, ich lasse alles auf mich zukommen und werde mein Bestes geben, um dem Verein in dieser Position maximal zu helfen. Ich freue mich wirklich darauf!"

Auch in der aktuellen Saison läuft man in Wattenscheid den eigenen Ansprüchen hinterher und hat mit den oberen Tabellenregionen in der Oberliga Westfalen nichts zu tun. Rund um die finanzielle Lage des Klubs hatte es Ende Februar beunruhigende E-Mails gegeben, der Klub reagierte. (Mehr dazu)

Immerhin darf die SGW sich wieder über richtige Heimkulisse freuen, am vergangenen Wochenende (9. März) zog man wieder ins noch im Umbau befindliche Lohrheidestadion um und konnte prompt ein ausverkauftes Haus melden. Nun soll es mit Ertan Ilce auch sportlich und finanziell bergauf gehen.