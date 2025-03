Nur wenige Tage nach dem offiziellen Abschied des aktuellen Cheftrainers hat der ETB Schwarz-Weiß Essen bereits einen Nachfolger gefunden.

Nur vier Tage, nachdem der bisherige Cheftrainer Julian Stöhr offiziell seinen Rücktritt zum Ende der Saison bekanntgab - RevierSport berichtete - kann der ETB Schwarz-Weiß Essen bereits einen Nachfolger verkünden. Am Donnerstag (13. März) präsentierte der Oberligist Dennis Czayka als neuen Chefcoach am Uhlenkrug.

Czayka ist beim ETB kein Unbekannter. Derzeit ist er in seiner dritten Saison als Cheftrainer beim SC Velbert gefordert, davor war er von 2020 bis 2022 bereits im Nachwuchs der Essener unterwegs. Hier scheiterte er 2022 nur knapp am Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga, ehe es nach Velbert ging.

Der 42-Jährige freut sich auf sein Comeback am Uhlenkrug: „Als Essener ist es für mich eine sehr reizvolle Aufgabe, zum ETB an die alte Wirkungsstätte zurückkehren zu dürfen. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Ich glaube, dass sich der Verein in den letzten Jahren auf allen Ebenen gut aufgestellt hat. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es nun, im sportlichen Bereich intelligent zu arbeiten und an den richtigen Schrauben zu drehen, um diese positive Entwicklung zu untermauern.“

Auch bei Rot-Weiß Oberhausen (2014-2019), Croatia Mülheim (2019/20) und zu Beginn seiner Trainerlaufbahn bei Rot-Weiss Essen (2008-2014) sammelte Czayka viel Erfahrungen im Nachwuchsbereich. Beim ETB geht er nun seine zweite Station als Seniorentrainer an.

„Dennis Czayka passt sehr gut in das Anforderungsprofil, das wir erstellt haben. Wir haben einen A-Lizenz-Inhaber gesucht, der im Senioren- und Jugendbereich Erfahrungen gesammelt hat. Dennis hat bereits sehr erfolgreich bei uns in der U19 und in einem Nachwuchs-Leistungszentrum gearbeitet. Er bringt sehr gute Voraussetzungen mit und das passte alles für uns. Wir kennen ihn gut und sehen bei ihm auch eine sehr hohe Identifikation mit dieser Aufgabe. Diese Identifikation war uns extrem wichtig. In den Gesprächen, die wir mit ihm führten, haben wir erkannt, dass es der richtige Weg für uns sein könnte. Wir haben uns gerne für Dennis entschieden und hoffen, dass wir eine erfolgreiche Saison 2025/26 spielen werden“, freut sich Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, auf die zukünftige Zusammenarbeit mit seinem neuen Cheftrainer.

Zunächst wird die Saison aber noch unter Julian Stöhr beendet. Auf Platz fünf hat der ETB derzeit sechs Zähler Rückstand auf Tabellenführer SpVg Schonnebeck und ist am kommenden Sonntag (16. März, 15.15 Uhr) bei Union Nettetal gefordert.