Am Freitagabend (19:30 Uhr) steigt das Topspiel zwischen der SSVg Velbert und dem SC St. Tönis. In der Oberliga Niederrhein liefern sich die Teams einen unmittelbaren Kampf um die Meisterschaft.

Aktuell befindet sich der St. Tönis auf dem zweiten Platz. Lediglich die schlechtere Tordifferenz trennt die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati von der SpVg Schonnebeck auf dem ersten Platz. Der Sportclub ist jedoch trotzdem der Gewinner nach der Winterpause. Durch einen beeindruckenden Lauf von nun acht ungeschlagenen Partien in Serie, mischt man oben nochmal richtig mit.

Die Velberter hingegen stecken aktuell in einer kleinen Ergebniskrise. Nach dem Sieg im Topspiel gegen Schonnebeck zum Auftakt der Rückrunde, musste man ein Remis und zwei Niederlagen in Folge hinnehmen.

„Wenn man gegen Velbert spielt, ist es immer schwierig. Die Mannschaft ist zu Hause sehr, sehr stark. Für uns geht es weiterhin darum, diese Euphorie, die wir im Verein momentan haben, aufrechtzuerhalten. Wir wollen in Velbert eine gute Partie abliefern, wissen aber auch, dass der Gegner letztendlich unter größerem Druck sein wird. Ich denke, dass sie am Freitag gewinnen müssen. Wir fahren hingegen mit einem gewissen Selbstvertrauen hin und einer großen Lockerheit. Druck gibt es auf unserer Seite nicht. Am Ende wollen wir, dass die Zuschauer ein gutes Oberliga-Spiel sehen“, erklärt der Trainer im Vorfeld seine Sicht auf das Spiel.

Dass das Spiel an einem Freitagabend steigt, ist für Kastratis Team eine Besonderheit. „Für uns ist der Zeitpunkt sicherlich etwas ungewohnter als für die Velberter, aber das nehmen wir gerne an. Es ist tatsächlich etwas ungewöhnlich für uns, am Freitag aufzustehen, zur Arbeit zu fahren und dann von da aus zum Spiel.“

Kastrati muss im Vorfeld allerdings einige personelle Probleme verkraften. „Personell sind wir aktuell leider etwas dezimiert. Im Spiel werden wir wieder einige A-Jugend-Spieler dabeihaben. Der Verein freut sich, dass wir auch den Junioren die Chance geben können, sich in der Oberliga zu beweisen. Dementsprechend wird da nicht gejammert, das ist eine Chance für die A-Jugendlichen zu zeigen, dass sie soweit sind“, erklärt er.

Bereits in der vergangenen Partie gegen den SV Sonsbeck gaben zwei Spieler der U19-Niederrheinmannschaft ihr Pflichtspieldebüt im Seniorenbereich. Ibrahim Ilazi und Eghosa Ogbeide wurden beide jeweils im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Trotzdem ist die Freude auf das Aufeinandertreffen groß: „Freitagabend, Flutlicht und das Wetter soll auch angenehm sein. Es ist ein tolles Stadion und ein guter Platz – da freut sich jeder drauf. In Velbert an einem Freitagabend zu spielen, das wird riesigen Spaß machen.“

Die Vorbereitung auf das Spiel musste durch die Anstoßzeit etwas kürzer ausfallen. „Wir hatten diesmal nur zwei Trainingseinheiten. Später findet noch das Abschlusstraining statt, anschließend folgt noch eine Analyse über den Gegner. Es ist etwas anders diese Woche", gibt Kastrati einen Einblick.

Vier Punkte trennen beide Mannschaften im Vorfeld – mit einem Sieg könnte man beim SC den Vorsprung also bereits auf sieben Punkte ausbauen und somit einen direkten Konkurrenten auf Abstand halten.

„Im Vorfeld hat niemand damit gerechnet, dass wir vor Velbert stehen und sogar vier Punkte Vorsprung haben. Wir wissen, wenn wir dort bestehen, sieht es für uns weiterhin gut aus. Natürlich würde ich es annehmen, sieben Punkte vor Velbert zu sein – das wäre mal was. Wegweisend würde ich das Spiel jedoch nicht bezeichnen, da wir noch sehr viele Spiele zu bestreiten haben und dementsprechend noch viele Punkte zu vergeben sind", meint der Coach abschließend.