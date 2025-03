Die Spielvereinigung Erkenschwick holte am 25. Spieltag der Oberliga Westfalen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Im nächsten Spiel geht es gegen den Tabellenführer.

Mit 1:1 trennten sich die SpVgg Erkenschwick und der 1. FC Gievenbeck am 25. Spieltag der Oberliga Westfalen. Für die Spielvereinigung ist das der erste Punkt im Jahr 2025. Vorher startete man mit einer 0:2-Niederlage gegen Westfalia Rhynern und einem 0:3 im Heimspiel gegen Schermbeck ins neue Kalenderjahr.

In der Partie gegen den SV Schermbeck fehlte Cheftrainer Magnus Niemöller krankheitsbedingt. Im letzten Spiel gegen Gievenbeck stand der 51-Jährige dann wieder an der Seitenlinie. Laut Antonios "Toni" Kotziampassis, sportlicher Leiter der ESV, merkte man das auch.

"Magnus war wieder an der Linie. Ich glaube, die Mannschaft brauchte ein bisschen Coaching von außen. Er hat uns gut getan", blickt Kotziampassis auf das Niemöller-Comeback zurück. Trotz des guten Auftritts in der vergangen Partie steckt Erkenschwick mitten in einer Formkrise. In den letzten sechs Saisonspielen konnte die ESV nur zwei Zähler einfahren.

Da kommt der nächste Gegner der Spielvereinigung nicht wirklich gut gelegen. Die Zweitvertretung des VfL Bochum empfängt die ESV am Sonntag (16.03., 15 Uhr) in der Mondpalast Arena. Der VfL führt die Tabelle mit elf Punkten Vorsprung auf den Zweiten an.

Im Hinspiel konnte die Spielvereinigung dem Tabellenführer sogar einen Punkt abluchsen (1:1). Sportchef Kotziampassis geht ohne große Erwartungen ins Spiel. "Es wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel für uns. Es erwartet aber auch keiner einen Sieg oder dass wir die weghauen. Wir wollen dahin fahren, kämpfen, versuchen, Bochum zu ärgern und alles reinhauen, um auch da zu punkten."

Kaderplanung bei der ESV schon fortgeschritten

Derweil läuft auch schon die Kaderplanung für die kommende Saison. Laut dem Sportchef werden aktuell schon Gespräche geführt. "Wir haben schon mit fast jedem Spieler gesprochen, auch mit externen. Wir werden in nächster Zeit auch Namen veröffentlichen. In letzter Zeit wollten wir uns erstmal auf die Spiele konzentrieren."

"Wir sind da sehr, sehr gut unterwegs und haben schon viele gute Neuzugänge, aber die Spieler wollen noch vorsichtig sein, da sich die anderen Vereine auch noch mitten in der Saison befinden. Auch deswegen haben wir dazu noch nichts veröffentlicht", erzählt Kotziampassis über die laufende Kaderplanung für die nächste Saison.

Direkt nach dem Auswärtsspiel gegen Bochum II geht es für Erkenschwick am Mittwoch (19. März, 19.30 Uhr) zum SC Verl II. Dabei handelt es sich um ein Nachholspiel. Zwei Auswärtsspiele innerhalb von vier Tagen kommen also auf die ESV zu. Keine leichte Aufgabe für den Abstiegskandidaten.