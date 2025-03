Erstmals seit den Umbauarbeiten durfte die SG Wattenscheid 09 wieder im Lohrheidestadion spielen. Das künftige Schmuckstück hat Eindruck hinterlassen.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass sich die SG Wattenscheid 09 über lange Schlangen vor den Stadiontoren und eine ausverkauften Fankurve freuen durfte. Am vergangenen Sonntag, bei der 1:3-Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen, war es aber schließlich wieder soweit. Nach fast zehn Monaten ohne Stadion-Atmosphäre durften die SGW-Zuschauer den aktuellen Stand des neuen Sportparks Lohrheide erstmals von innen betrachten – und sie staunten nicht schlecht.

Trotz eines noch größeren Andrangs konnte der ehemalige Bundesligist nur insgesamt 1587 neugierigen Fans Zutritt ermöglichen. Danach musste der Einlass gestoppt werden. Weil sich die Sportstätte zum jetzigen Zeitpunkt noch mitten in der Umbauphase befindet, waren für das Sicherheitsspiel gegen den Oberliga-Vize nur provisorisch zwei geöffnete Stehplatz-Blöcke freigegeben. Das wird zunächst aber nur eine Ausnahme bleiben.

Alle Blicke auf sich riss das Prunkstück, die neue errichtete Westtribüne mit Funktionsgebäude. Da hieß es allerdings noch: nur gucken, nicht anfassen (oder eher begehen). Auch auf der gegenüberliegenden Osttribüne fehlen noch die Sitzplatzschalen. Trotz Großbaustelle lässt sich schon jetzt erahnen, wie imposant das hochmoderne, 16.400 Plätze fassende Leichtathletik- und Fußballstadion aussehen wird, wenn die Modernisierung im Sommer abgeschlossen ist.

Auch auf das Privileg, vor einer „richtigen“ Kurve spielen zu dürfen, musste die SGW an der Ausweichstätte an der Berliner Straße in der Saison zuvor verzichten. Umso größer strahlten die Augen der "Nullneun"-Verantwortlichen am vergangenen Wochenende, als der zwölfte Mann zumindest für einen Spieltag mal wieder in den umgebauten Fanblock zurückkehren und die schwarz-weißen Fahnen konnte.





RevierSport ist nach dem Spiel auf Stimmenfang gegangen und hat die ersten Eindrücke von Spielern und Trainer zum künftigen Wattenscheider Schmuckkästchen festgehalten.

Mittelfeldspieler Mike Lewicki: "Ich finde das Stadion ist jetzt schon unfassbar geworden. Das ist etwas ganz Besonderes. Moderner, mehr Überdachungen, bald zudem bessere Sitzplätze. Auch wenn die Farbwahl nicht ganz so gut getroffen ist (lacht). Genau für diese Momente, für das Auflaufen im Stadion, spielt man für diesen Verein. Das ist das geilste Gefühl. Die Spiele an der Berliner Straßen waren auch geil, aber das kann man überhaupt gar nicht vergleichen."

Früher ist man selber noch durch den Spielertunnel gelaufen. Jetzt kommst du zurück in die Lohrheide und spürst den Charme des neuen Stadions. Auch wenn es erst zu 70 Prozent fertig ist. Christopher Pache

Mannschaftskapitän Tim Kaminski: "Chapeau an die Fans. Das war eine Mega-Kulisse. Ich habe gehört, dass draußen sogar noch Leute warten mussten. Wenn die neue Tribüne schon auf gewesen wäre, dann hätten wir uns noch über den einen oder anderen Zuschauer mehr freuen dürfen."

Cheftrainer Christopher Pache: "Früher ist man selber noch durch den Spielertunnel gelaufen. Jetzt kommst du zurück in die Lohrheide und spürst den Charme des neuen Stadions. Auch wenn es erst zu 70 Prozent fertig ist. Ich habe mit dem Ansturm tatsächlich ein bisschen gerechnet. 90 Minuten lang volle Unterstützung aus der Kurve – überdimensional geil. Das ist die Energie, die wir zwischen Fans und Mannschaft brauchen. Schade, dass wir den Einlass stoppen mussten. Ich hätte gerne jeden Fan drin gehabt. In dieser Saison dürfen wir voraussichtlich noch drei weitere Sicherheitsspiele in der Lohrheide bestreiten. Hoffentlich wird da auch das Wetter passen. Wobei: Jetzt sind auch alle Plätze überdacht. Ausreden gibt’s also nicht mehr (lacht)."

Die Gegner der vom Wattenscheid-Coach angesprochenen Sicherheitsspiele sind der VfL Bochum II, Rot Weiss Ahlen und die Spielvereinigung Erkenschwick. Aufgrund der nicht möglichen Fan-Trennung dürfen diese Aufeinandertreffen nicht an der Berliner Straße ausgetragen werden und steigen somit voraussichtlich ebenfalls auf der Baustelle Lohrheidestadion.