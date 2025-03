Vor wenigen Tagen hatte sich Rot Weiss Ahlen von Björn Joppe getrennt. Mit Luka Tankulic hat ein bisheriger spielender Sportchef des Vereins übernommen. Eventuell ist das auch eine Dauerlösung.

In der Oberliga-Westfalen-Branche lautet der Tenor, dass Rot Weiss Ahlen auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer ist. Doch diesem Thema nimmt Dennis Kocker sofort den Wind aus den Segeln.

"Fakt ist, dass wir Björn Joppe von seinen Aufgaben als Trainer und Sportlicher Leiter enthoben haben. Luka Tankulic hat die Leitung der Mannschaft übernommen", betont der RWA-Sportvorstand. Kocker ergänzt: "Aktuell befinden wir uns auch nicht auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Wir vertrauen Luka, der in wenigen Tagen seine B-Lizenz in der Tasche haben wird."

Unter Tankulic bestritt Ahlen bis dato nur eine Partie und war beim 3:2 gegen SV Schermbeck siegreich. SVS-Trainer Engin Yavuzaslan lobte die Ahlener für die neue Handschrift unter dem 33-jährigen Ex-Profi Tankulic.

"Das haben wir natürlich gerne gehört und das hat auch unsere Meinung bestärkt. Luka verfügt über reichlich Erfahrung, um eine Mannschaft führen zu können. Er kommt sehr gut bei den Jungs an und weiß, wie der Fußball funktioniert. Wir werden definitiv bis zum Ende der Saison mit Luka als Trainer weiterarbeiten. Er wird auch kein Spieler mehr sein. Was nach der Saison passiert, werden wir dann sehen. Aktuell befinden wir uns auf einem guten Weg", sagt Kocker.

Wer unsere Situation genau beobachtet hat, der wird feststellen, dass wir nicht unserem Ruf als ein Verein, der eine kurze Zündschnur bei den Trainern hat, gerecht werden wollten. Wir haben sehr lange an Björn Joppe festgehalten, und ihm auch in Krisensituation den Rücken gestärkt. Aber irgendwann war die Luft dann raus Dennis Kocker

Wie attraktiv die Adresse am Wersestadion ist, bemerkten alle Verantwortlichen kurz nach der Joppe-Beurlaubung. Kocker spricht von "etlichen Bewerbungen im deutlichen zweistelligen Bereich". Kocker: "Diese haben uns auf allen Wegen erreicht: über das Telefon, WhatsApp, E-Mail oder per Post. Es ist schön zu sehen, welchen klangvollen Namen unser Verein in der Fußballszene besitzt."

Nach der bisherigen enttäuschenden Saison, in der Ahlen eigentlich um den Regionalliga-West-Wiederaufstieg spielen wollte, soll zur kommenden Serie wieder angegriffen werden.

Kocker erlärt: "Wer unsere Situation genau beobachtet hat, der wird feststellen, dass wir nicht unserem Ruf als ein Verein, der eine kurze Zündschnur bei den Trainern hat, gerecht werden wollten. Wir haben sehr lange an Björn Joppe festgehalten, und ihm auch in Krisensituationen den Rücken gestärkt. Aber irgendwann war die Luft dann raus. Wir wollen eigentlich hier mit einem Trainerteam und einer Mannschaft etwas aufbauen. Deshalb haben wir auch viele Spielerverträge über zwei Jahre geschlossen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Mannschaft in der kommenden Saison eine sehr gute Rolle spielen kann." Vielleicht dann unter Cheftrainer Luka Tankulic.