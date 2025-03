Der SC St. Tönis ist nach einer Woche die Spitzenposition in der Oberliga Niederrhein wieder los. Nach sieben Siegen in Folge musste man erstmals wieder Punkte abgeben.

Der SC St. Tönis ist für viele Verfolger der Oberliga Niederrhein das Überraschungsteam der Saison 2024/2025. In 22 Spielen feierte man 15 Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen – eine Bilanz, die sich sehen lässt. Die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati mischt damit oben mit und kann sich noch realistische Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen. Aktuell steht man auf dem zweiten Tabellenplatz.

Vor dem 22. Spieltag war man sogar Tabellenführer. Kastratis Team nutzte am Spieltag zuvor die Patzer der direkten Konkurrenten aus Schonnebeck und Velbert, welche beide verloren. Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg bei den Sportfreunden Baumberg schob man sich an die Tabellenspitze und übernahm die Führung in der Oberliga Niederrhein. Doch diese sollte nur für eine Woche halten.

Gegen den SV Sonsbeck musste man erstmals seit Mitte November wieder die drei Punkte hergeben. Damit riss die Siegesserie von sieben Spielen in Folge. Trotzdem bleibt man auch nach neun Spielen weiterhin ungeschlagen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses und des fulminanten Sieges gegen Biemenhorst konnte die SpVg Schonnebeck wieder vorbeiziehen und steht nun punktgleich auf Platz eins.

In der vergangenen Partie gegen den SV Sonsbeck konnte St. Tönis eine Niederlage noch knapp abwenden. Zweimal gingen die Gastgeber in Führung, beide Male schaffte der Sportclub den Ausgleich.

So spielten die Teams: SC St. Tönis: Fauseweh – Withofs, Dohmen, Nkamanyi (80. Ilazi), Heffungs, Nakano (46. Knops), Suaterna, Baum (59. Esposito), Bouassaria (74. Ogbeide), Lufarenko, Torrens (66. Kamo) SV Sonsbeck: Holzum – Martens, Schoofs, P. Elspaß, Meier – Leurs, Pütz, Krajac (83. Terfloth), Pokora (86. Kiyau) – Binn (82. Maas), Keisers Tore: 0:1 Krajac (47.), 1:1 Lufarenko (53.), 1:2 Keisers (55.), 2:2 Suaterna (80.)

"Sonsbeck hat uns alles abverlangt und das Leben schwer gemacht. Wir können mit dem Punkt sehr gut leben und müssen zugeben, dass dieser sogar glücklich war. Sonsbeck hätte das 3:1 machen können, und dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen. Es war ein kompliziertes Spiel gegen einen in allen Belangen guten Gegner. Wir waren hinten nicht so stabil wie sonst. Wir wollten das Spiel gewinnen, daher sind wir auch das Risiko eingegangen, auf Dreierkette umzustellen. Ich bin mit dem Punkt zufrieden", lautete das Fazit von St. Tönis-Trainer Kastrati gegenüber der 'Rheinischen Post'.

Die Sonsbecker befinden sich momentan in einer formstarken Phase. Seit Beginn des Jahres verloren sie keine Partie mehr. In drei von vier Spielen gingen sie sogar als Sieger vom Platz.

"Vor dem Spiel hätte ich das Unentschieden unterschrieben. Nach dem Spielverlauf hätten wir gewinnen müssen. Trotz der Umstellung haben die Jungs es überragend umgesetzt" sagte Sonsbeck-Trainer Heinrich Losing gegenüber der 'RP' nach der Begegnung.