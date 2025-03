Der Mülheimer FC 97 steht in der Oberliga Niederrhein auf dem ersten Abstiegsplatz. Beim MFC denkt man aber gar nicht erst an einen Abstieg.

Nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den Letzten TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein ist der Mülheimer FC 97 nun 15. und somit auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht. Auch, weil die Sportfreunde Baumberg in einem irren Spiel gegen den 1. FC Kleve mit 4:3 gewinnen konnten und sich damit an den Mülheimern vorbeigeschoben haben.

Der MFC startete eher schwach in die Rückrunde der laufenden Saison. Mit nur zwei Punkten aus fünf Partien steigt auch die Frustration. "Natürlich ist da Frust dabei, aber wir müssen jetzt nach vorne blicken", sagt der Sportliche Leiter Bilal Kayaoglu zur aktuellen Lage seines Vereins.

Grund dafür soll unter anderem die anhaltende Verletzungsmisere beim Oberligisten sein. "Aktuell haben wir neun Verletzte, von denen jetzt schon zwei wieder da sind und hoffentlich nochmal zwei am nächsten Spieltag wiederkommen. Dadurch hatten wir auch keine richtige Vorbereitung", erklärt Kayaoglu. Unter den Verletzten ist auch Nurettin Kayaoglu, Bruder des sportlichen Leiters und Kapitän der ersten Mannschaft.

Der Blick geht nach oben, nicht nach unten

Seit dem Aufstieg in die Oberliga im Jahr 2023 ist der MFC Teil der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands. In der ersten Saison schaffte der FC in einem engen Abstiegsrennen den Klassenerhalt mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten Absteiger Adler Union Frintrop. Diese Saison heißt es wieder Abstiegskampf für den Mülheimer FC.

Der 38-jährige Kayaoglu hat Vertrauen in die Mannschaft und ist sich sicher: "Wir werden nicht absteigen." Eine klare Ansage vom Sportlichen Leiter des Tabellenfünfzehnten. Dafür muss der MFC aber punktetechnisch deutlich zulegen.

Der nächste Gegner kommt aus Biemenhorst ins Ruhrstadion nach Mühlheim (14.03., 20 Uhr). Der Tabellenelfte liegt aktuell sechs Punkte vor den Mülheimern. Das macht das kommende Saisonspiel zu einem Sechs-Punkte-Spiel. "Wir werden auf Sieg gehen und uns mit drei Trainingseinheiten gut vorbereiten. Das Gute ist, dass wir heimstark sind", sagt Kayaoglu. Alle Siege der Mülheimer wurden auf heimischen Boden geholt.

Auch die Kaderplanung ist beim FC schon im Gange. "Wir sind aktiv und ich führe schon Gespräche. Wir wollen nächstes Jahr jünger werden und am besten sogar ein paar A-Junioren-Bundesliga-Spieler verpflichten", verrät der Sportliche Leiter über die Pläne auf dem Transfermarkt. Sollte das wirklich klappen, könnte der Mülheimer FC in der nächsten Saison endlich mal nicht gegen den Abstieg spielen in der Oberliga spielen.