Oberliga: Nächster Patzer - SSVg Velbert erleidet Last-Minute-Schock gegen Ratingen

Nächster Patzer im Aufstiegsrennen. Die SSVg Velbert verliert auch gegen Ratingen 04/19.

Die SSVg Velbert musste im Aufstiegsrennen der Oberliga Niederrhein einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach dem 0:2 gegen den TSV Meerbursch folgte nun bei Ratingen 04/19 eine frustrierende 1:2 (0:1)-Niederlage.

Die Gäste begannen furios: Robin Hilger scheiterte zunächst am Pfosten (4.) und dann an Dennis Raschka, der in höchster Not zur Ecke klärte (6.). In der Folge beruhigte sich die Partie und die Hausherren stabilisierten sich. Mehr noch, sie gingen in Führung. Eine abgewehrte Ecke landete vor den Füßen von Phil Spillmann, der den Ball aus der zweiten Reihe zum 1:0 im Tor unterbrachte (31.).

Und auch die nächste Ecke sorgte über Umwege für Gefahr. Diesmal landete der Ball nach einem Klärungsversuch bei Georgios Touloupis, der nochmal flankte. Den ersten Schuss konnte Marcel Lenz abwehren, den Abpraller ließ Erkan Ari ungenutzt (36.).

Velbert erwachte erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wieder. Und wie. Erst scheiterte Yasin-Cemal Kaya an Raschka, der Nachschuss wurde abgeblockt (44.). Kurz danach blieben die Gäste aus kürzester Distanz abermals am Ratingen-Keeper hängen (45.).

Ratingen: Raschka – Armando – Henrichs, Shepard, Spillmann – Ilbay, Touloupis (61. Hadzibajramovic), Klefisch, Alexandris – Silberbach, Ari (59. Asare) Raschka – Armando – Henrichs, Shepard, Spillmann – Ilbay, Touloupis (61. Hadzibajramovic), Klefisch, Alexandris – Silberbach, Ari (59. Asare) SSVg Velbert: Lenz – Buzolli, Larsen (70. Zhushi), Yoshida (64. De Stefano), Herzenbruch – Kaya, Glavas (51. Goto), Hemcke, Machtemes – Hilger, Böhm Tore: 1:0 Spillmann (31.), 1:1 Kaya (86.), 2:1 Demircan (90+3)

In der 52. Minute hatte Buzolli schließlich freie Bahn. Aus elf Metern, denn Schiedsrichter Marc Waldbach hatte nach einem Foul in der Box auf den Punkt gezeigt. Doch auch diese Gelegenheit wussten die Gäste nicht zu nutzen – Raschka war abermals zur Stelle und parierte sogar den Nachschuss mit dem Fuß.

Ratingen setzte in der Folge wieder mehr Akzente nach vorne, doch auch Velbert blieb im Spiel – Hilgert verpasste nur knapp per Kopf (69.). Es ging nun hin und her.

Und siehe da, der Regionalliga-Absteiger traf endlich das Tor: Kaya staubte nach einem Angriff aus wenigen Metern zum 1:1 ab (86.). Doch der Jubel verpuffte. Quasi mit dem Schlusspfiff kam Emre Demircan nochmal zum Abschluss und brachte die Kugel irgendwie zum 2:1 über die Linie (90.)!

Die SSVg Velbert bleibt somit bei 45 Punkten und auf Rang drei – mit einem Spiel mehr als Spitzenreiter SC St. Tönis (47) und dem Zweitplatzierten aus Schonnebeck 45).