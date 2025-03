Oberliga Westfalen: Kurz vor dem Anpfiff wird die Partie in Siegen abgesagt

Willkommen in der Oberliga. Wenige Minuten vor dem eigentlichen Anpfiff wurde der Platz in Siegen nicht freigegeben.

Wenn es in der Oberliga Westfalen um Nachholspiele geht, dann sind die Sportfreunde Siegen immer ganz vorne dabei. So auch in diesem Winter. Am Mittwoch stand nun das Nachholspiel gegen Rot Weiss Ahlen an.

Die Ahlener, die sich vor der Begegnung von Coach Björn Joppe getrennt hatten, wollten dem Aufstiegsfavoriten ein Bein stellen. Doch der Schiedsrichter hatte etwas dagegen.

Denn offenbar war er mit dem Rasen im Leimbachstadion nicht einverstanden. Dementsprechend sagte er die Begegnung kurzfristig ab. Keine 15 Minuten vor dem eigentlichen Anpfiff schrieb Siegen via Facebook: "Das Schiedsrichtergespann gibt den Rasen nicht frei."

Und das nach zwei Tagen purem Sonnenschein. Unglaublich, aber die Plätze in Siegen sind immer die ersten, die aufgrund der Witterungsverhältnisse gesperrt werden.

Bitter ist das aus mehreren Gesichtspunkten. Zum einen haben die Siegener nun wieder eine englische Woche mehr vor der Brust. Immerhin hat die Mannschaf von Trainer Thorsten Nehrbauer drei Partien weniger ausgetragen als Spitzenreiter VfL Bochum II.

Bereits im Februar sagte Nehrbauer zu RS mit Blick auf das anstehende Programm: "Dieses Programm ist sicherlich kein Vorteil, wenn man bedenkt, was Profis immer über Englische Wochen sagen: Da steht eine riesen Mammutaufgabe vor meinen Jungs, die ja noch arbeiten und andere Tätigkeiten haben. Aber ich glaube, dass wir das Kaderpotenzial mitbringen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert wie Verletzungen oder Sperren, was man nie planen kann. Wir sind gut aufgestellt."

Bitter ist die Absage auch für alle Fans, denn sie müssen ohne ein Spiel den Heimweg antreten, die Anhänger, die aus Ahlen angereist sind, werden doppelt bedient sein. Die Kommentare unter der Nachricht sprechen eine eindeutige Sprache.

Weiter geht es, wenn nicht wieder kurzfristig abgesagt wird für Siegen am Samstag, wenn ab 15:30 Uhr das Topspiel beim ASC Dortmund ansteht. Rot Weiss Ahlen spielt am Sonntag (15 Uhr) gegen die U23 des SC Verl.