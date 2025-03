Rot Weiss Ahlen spielt als Absteiger eine unbefriedigende Oberliga-Westfalen-Saison 2025/2026. Nun zog der Verein personelle Konsequenzen.

20 Spiele, 28 Punkte und der 12. Tabellenplatz: Diese Zahlen stellen die Fans und die Verantwortlichen von Rot Weiss Ahlen nicht zufrieden. Nun gibt es personelle Konsequenzen beim Oberliga-Westfalen-Vertreter.

"Rot Weiss Ahlen hat am heutigen Montag entschieden, Cheftrainer und Sportlichen Leiter Björn Joppe mit sofortiger Wirkung freizustellen. Der Verein sieht die sportlichen Saisonziele in Gefahr und ist daher zu dem Entschluss gekommen, neue Impulse zu setzen. Diese Entscheidung wurde rein aus sportlichen Gründen getroffen", heißt es in einer Pressemitteilung der Ahlener.

Sportvorstand Dennis Kocker fügte hinzu: "Björn hat sich stets mit voller Leidenschaft für Rot Weiss Ahlen eingesetzt. Dennoch mussten wir feststellen, dass die sportliche Entwicklung nicht in die gewünschte Richtung geht. Deshalb haben wir uns für eine Veränderung entschieden. Rot Weiss Ahlen bedankt sich bei Björn Joppe für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute."

Die Mannschaft wurde noch vor der ersten Trainingseinheit am Montag (3. März 2025) in der Vorbereitung auf das Spiel gegen die Sportfreunde Siegen (Mittwoch, 5. März, 19 Uhr) über diese Entscheidung informiert. Ab sofort übernimmt Co-Trainer, Spieler und Sportlicher Leiter Luka Tankulic die Verantwortung für die erste Mannschaft der Ahlener.

Der 46-jährige Joppe hatte seinen Job in Ahlen am 24. Oktober 2023 angetreten und war mit Rot-Weiss in der Serie 23/24 aus der Regionalliga West abgestiegen. In der laufenden Spielzeit holte Joppe mit dem RWA-Team sieben Siege, spielte siebenmal Unentschieden und verlor sechs Spiele. Zuletzt gab es eine 1:4-Pleite gegen Eintracht Rheine.

Joppe stand unter anderem als Profi beim VfL Bochum, Union Berlin und dem VfL Osnabrück unter Vertrag. Er kommt auf insgesamt 20 Einsätze in der 2. Bundesliga. Nach zwei Kreuzbandrissen und einem Riss der Patellasehne war seine Karriere als Spieler bereits mit 27 Jahren beendet. Er blieb dem Fußball treu und wechselte auf die Trainerbank.

Bei Stationen beim 1. FC Lokomotive Leipzig, dem Bonner SC oder dem KFC Uerdingen und zuletzt Rot Weiss Ahlen sammelte er Erfahrungen als Trainer.