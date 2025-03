Der SV Schermbeck durfte seinen ersten Oberliga-Westfalen-Erfolg 2025 feiern. Bei der schwächelnden SpVgg Erkenschwick gewann das Team von Engin Yavuzaslan mit 3:0.

Nach einem misslungenen Rückrundenstart in der Oberliga Westfalen konnte der SV Schermbeck bei der SpVgg Erkenschwick den ersten Erfolg des Jahres einfahren. Der 3:0-Sieg bringt somit den ersten Dreier der Rückrunde mit sich.

"Wir mussten uns das sehr hart erarbeiten", erklärte Cheftrainer Engin Yavuzaslan in der Pressekonferenz nach der Partie. Seine Mannschaft spielte von Beginn an nach vorne und belohnte sich zur Pause mit einer 2:0-Führung.

"Wir waren von der ersten Sekunde an voll im Spiel drin. Wir haben wirklich hoch gepresst und waren sehr pass sicher. Das Spiel ohne Ball ist brutal aktiv gewesen. Wir wollten diesen Sieg einfach, auch für den Kopf."

Das war auch nötig, denn der Rückrundenauftakt verlief überhaupt nicht nach Plan. Gegen die Westfalia Rhynern (0:2), den 1. FC Gievenbeck (0:3), den VfL Bochum II (0:3) und den SV Lippstadt (1:6) gab es im neuen Kalenderjahr zuvor nämlich nur Niederlagen.

Der Erfolg gegen Erkenschwick markiert das Ende der Negativserie: "Wir haben die ersten vier Spiele der Rückrunde nicht ansatzweise schlecht gespielt, sondern es waren einfach gewisse Mechanismen, die einfach nicht gestimmt haben", erzählte Yavuzaslan erleichtert.

"Von daher ist es einfach schön, dass es heute geklappt hat, vor allem im Derby. Derbysiege sind immer etwas Besonderes, das muss man einfach sagen. Deswegen nehmen wir diesen Sieg sehr gerne mit."

Des Weiteren war der Trainer des SV Schermbeck zu seiner Zeit als Spieler zweieinhalb Jahre lang für die SpVgg Erkenschwick aktiv. Umso mehr genießt er den Sieg an seiner alten Wirkungsstätte.

"Es ist immer wieder schön, hierhin zu kommen. Ich kann mich ehrlicherweise gar nicht mehr erinnern, als Trainer, egal ob es in Vreden war oder in Wattenscheid, habe ich hier glaube ich gar nichts mitgenommen, obwohl wir wirklich ein ordentliches Spiel gemacht haben. Umso schöner ist es heute natürlich nach unserer negativen Serie", erklärte er.

Dank des Sieges bei der SpVgg springt Schermbeck zunächst wieder auf Rang neun in der Tabelle. Allerdings holt der SV Lippstadt sein Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 erst am 05.03. nach, wodurch der SV wieder an Schermbeck vorbeiziehen könnte.

Für Schermbeck geht es am 09.03. zu Hause gegen Rot Weiss Ahlen. Mit einem Sieg könnte man den Vorsprung auf die Gäste weiter ausbauen und sich im Tabellenmittelfeld festsetzen. Anstoß ist um 15 Uhr.