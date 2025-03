In der Oberliga Westfalen rollte auch über das Karnevalswochenende der Ball. Besonders die Offensivreihen waren gut aufgelegt.

Während in weiten Teilen der Liga-Betrieb der Amateure an diesem Wochenende ruhte, ging es in der Oberliga Westfalen hoch her. Insgesamt fielen in den neun Partien 45 Tore. Allein 18 Treffer verteilten sich auf zwei Partien.

Einen großen Anteil daran hatte Westfalia Rhynern, die Concordia Wiemelhausen beim 7:1 (6:0) vor allem in der ersten Halbzeit überrollten. Der Aufsteiger aus Bochum dezimierte sich mit einer Roten Karte in der ersten Halbzeit noch selbst und dürfte wohl langsam wieder für die Westfalenliga planen können. Mehr als der Ehrentreffer durch Yannik Kellner gelang ihnen nicht.

Die Planung gehen beim VfL Bochum II in die entgegengesetzte Richtung. Die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher steht mit einem komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze – und wollte den weiter ausbauen. Aber wie schon im Hinspiel, gab es gegen den TuS Ennepetal keinen Sieg. Erst in letzter Minute rettete der VfL II ein 2:2 (1:1).

Der SV Schermbeck konnte indes nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen. Bei der SpVgg Erkenschwick gewann das Team von Trainer Engin Yavuzaslan mit 3:0 (2:0). Dabei spielten sie die letzte halbe Stunde in Überzahl: Erkenschwicks Kapitän Finn Wortmann sah nach einem rüden Foul im Mittelfeld die Rote Karte.

Der 1. FC Gievenbeck musste sich derweil der SpVgg Vreden mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und den Kontakt zur Spitze abreißen lassen.

Im Duell der Zweitvertretungen trennten sich Preußen Münster und der SC Verl mit 3:3 (1:1). Münsters Benjamin Evers sah 20 Minuten vor Schluss noch Gelb-Rot.

Die Spiele in der Übersicht SV Lippstadt - Sportfreunde Siegen 0:3 (0:3) Victoria Clarholz - SG Wattenscheid 09 1:2 (0:0) Rot Weiss Ahlen - Eintracht Rheine 1:4 (1:2) TuS Bövinghausen - ASC 09 Dortmund 1:9 (1:4) 1. FC Gievenbeck - SpVgg Vreden 1:2 (0:0) Westfalia Rhynern - Concordia Wiemelhausen 7:1 (6:0) VfL Bochum II - TuS Ennepetal 2:2 (1:1) SpVgg Erkenschwick - SV Schermbeck 0:3 (0:2) Preußen Münster II - SC Verl II 3:3 (1:1) spielfrei: SG Finnentrop/Bamenohl

Bereits am Freitagabend hatten sich die Sportfreunde Siegen auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Sie besiegten den SV Lippstadt souverän mit 3:0 (3:0).

Die SG Wattenscheid 09 konnte ebenfalls unter Flutlicht jubeln. Sie besiegten Victoria Clarholz mit 2:1 (0:0).

Der Samstag in der Oberliga Westfalen gestaltete sich da noch einmal deutlich torreicher. Zunächst gewann Eintracht Rheine mit 4:1 (2:1) bei Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen.

Der ASC 09 Dortmund setzte dem noch einmal einen drauf: Sie fertigten den TuS Bövinghausen mit 9:1 (4:1) ab und hielten so den Anschluss zum Top-Duo aus VfL II und den Sportfreunden aus Siegen.