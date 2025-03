Der TuS Bövinghausen steht vor dem Abstieg aus der Oberliga Westfalen. Einen Negativ-Rekord könnten sie auf dem Weg dorthin noch knacken.

Seitdem die Oberliga Westfalen in ihrer heutigen Form seit der Saison 2012/13 existiert, sind etliche Bestmarken aufgestellt und wieder gebrochen worden. Einen Negativ-Eintrag in die Geschichts- und Statistik-Bücher könnte an den kommenden Spieltagen dem TuS Bövinghausen gelingen.

Mit 31 Gegentoren aus den jüngsten fünf Spielen sind die Dortmunder auf dem besten Weg als schlechteste Defensive der Liga in die Geschichte einzugehen. Aktuell stehen sie nach 23 Spielen bei 92 Gegentoren. Der bisherige Höchstwert datiert aus der Corona-Saison 2021/22 von Westfalia Herne, die in insgesamt 30 Spielen 96 Gegentreffer hinnehmen mussten.

Schon sechsmal verlor der TuS Bövinghausen in dieser Saison mit sechs oder mehr Gegentoren. In der Hinrunde verloren sie mit 1:8 gegen den TuS Ennepetal, mit 0:8 gegen den SC Preußen Münster – als die Mannschaft nach der Pause nicht mehr spielbereit gewesen war. Es folgten noch ein 3:6 gegen Rot Weiss Ahlen und zuletzt ein 0:8 gegen die Sportfreunde Siegen, ein 1:7 gegen die SpVgg Vreden und nun schließlich das 1:9 gegen den ASC 09 Dortmund am Samstagabend (1. März).

Die Niederlage im Stadtderby war zugleich der zweithöchste Sieg, der jemals in der Oberliga Westfalen eingefahren werden konnte. In dieser Statistik, die auch immer die höchsten Niederlagen mit einbezieht, steht Bövinghausen allein mit vier Spielen aus dieser Saison in den Top 10.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die am Ende der Spielzeit eine dreistellige Anzahl an Gegentoren für die Dortmunder zu Buche steht. Zunächst geht es aber am kommenden Spieltag gegen Mit-Kellerkind Concordia Wiemelhausen (9. März, 15 Uhr). Das Hinspiel verlor Bövinghausen mit 1:5.

Die schlechtesten Defensiven und ihre Endplatzierung in der Übersicht

12/13: SV Schermbeck 79 Gegentore/17. Tabellenplatz

13/14: TuS Heven 88/17.

14/15: VfB Hüls 79/16.

15/16. ASC 09 Dortmund 87/15.

16/17: SpVgg Erkenschwick 83/18.

17/18: DSC Arminia Bielefeld II 67/15.

18/19: Eintracht Rheine 81/15

19/20: TuS Erndtebrück 55/17. (nach 21. Spieltagen abgebrochen)

20/21: Eintracht Rheine 28/18. (nach 10 Spieltagen abgebrochen)

21/22: Westfalia Herne 96/21. (Hauptrunde und Abstiegsrunde, 30 Spiele)

22/23: TuS Erndtebrück 85/17.

23/24: Tus Bövinghausen 91/14.