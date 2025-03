Die beiden Samstagsspiele in der Oberliga Westfalen fanden jeweils einen klaren Sieger.

Unterschiedlicher hätte die Tabellensituation im Abendspiel der Oberliga Westfalen nicht sein können. Auf der einen Seite der ASC 09 Dortmund, der noch mitten drin ist im Aufstiegskampf. Auf der anderen Seite das abgeschlagene Tabellenschlusslicht TuS Bövinghausen.

So deutlich wie die Vorzeichen gewesen waren, endete das Spiel auch. Der ASC gewann mit 9:1 (4:1) und hält so den Anschluss zu den beiden Top-Teams VfL Bochum II und Sportfreunde Siegen. Die Bochumer Zweitvertretung ist an diesem Sonntag noch gegen den TuS Ennepetal gefordert.

Der ASC 09 musste allerdings einen frühen Schock verdauen. Wie schon am vergangenen Wochenende ging Bövinghausen früh in Führung. Ilker Algan verwandelte einen Freistoß direkt (6.). Die Aplerbecker mussten sich kurz schütteln und ließen dann ihre Qualität spielen.

Besonders Stürmer Maximilian Podehl zeigte einmal mehr sein Können. Zunächst glich er aus, und schnürte noch vor der Pause einen Dreierpack (22./29./41.). Zwischendurch hatte Anes Dziho ebenfalls noch getroffen (39.)

Nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel setzte Josue Santo einen Schlussstrich unter die noch so kleinen Hoffnung, dass für Bövinghausen noch etwas zu holen seine könnte. Er traf zum 5:1 (48.).

Der ASC blieb am Drücker – und erhöhte erneut. Podehl legte seinen vierten Treffer nach (58.), Elias Boadi Opoku traf zum 7:1 (61.). So hoch hatte Bövinghausen in der Vorwoche auch schon gegen die SpVgg Vreden verloren, am Samstag war bei diesem Stand noch eine knappe halbe Stunde zu spielen.

So legte der ASC 09 sogar noch das achte (69.) und neunte Tor nach (74.). Danach verwalteten sie das Spiel nur noch.

Rot Weiss Ahlen ohne Zugriff

Im zweiten Samstagsspiel stand am Ende ein ebenso eindeutiger Sieger fest. Vor über 500 Zuschauern setzte sich Eintracht Rheine beim Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen mit 4:1 (2:1) durch.

Vor der Pause hatten Bennet van den Berg (17.) und Tim Heger (29.) getroffen, ehe Can-Yahya Moustfa noch für den Anschlusstreffer sorgte (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste erneut durch Heger (61.) und Tom Bauer (76.). Ahlen präsentierte sich über die gesamten 90 Minuten nicht griffig genug und lud Rheine immer wieder zum Kontern ein.