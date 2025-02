Gut für die SSVg Velbert, dass vereinslose Spieler immer wechseln dürfen. Das macht sich der Oberligist jetzt zu Nutze.

Noel Czapelka, bis zum vergangenen Sommer in der U19 des SC Paderborn unterwegs, verstärkt ab sofort das Abwehrzentrum des Oberliga-Niederrhein-Topklubs SSVg Velbert.

Mit der Verpflichtung von Czapelka reagiert die SSVg gezielt auf die personellen Engpässe in der Defensive. "Nach einigen Tagen im Probetraining sind wir froh, Noel fest in unseren Reihen zu haben. Er ist ein talentierter Abwehrspieler, der uns insbesondere in der Kaderbreite weiterhelfen kann. Gerade mit Blick auf unsere derzeitige Verletzungssituation ist seine Verpflichtung ein wichtiger Schritt", sagte der Sportliche Leiter Michael Kirschner.

Noel Czapelka, geboren in Dortmund, hat das Fußballspielen bei Eintracht Dortmund und dem Kirchhörder SC gelernt, ehe sich der VfL Bochum seine Dienste gesichert hat. Aus deren Akademie ist er im Sommer 2019 zum BVB gegangen, zwei Jahre später dann aber zurückgekehrt.

Im Sommer 2022 hat er die U17 des VfL Bochum dann aber für die U19 des SC Paderborn verlassen. Dort ging es im vergangenen Sommer jedoch nicht mehr weiter. Seitdem war Czapelka vereinslos und hat nun eine neue Aufgabe in der Oberliga Niederrhein gefunden.

Dort soll er etwa Tristan Duschke ersetzen. Der hatte sich beim 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen die SpVg Schonnebeck zuletzt einen Kreuzbandriss zugezogen.

Mit Duschke und Manuel Schiebener fehlen zwei Führungsspieler langfristig. Beide hatten sich beim Top-Spiel bei Schonnebeck das Kreuzband gerissen.

Große Möglichkeiten, das Ganze zu kompensieren, hat der Verein nicht. Der Plan deswegen: "Wir versuchen, die Spieler, die wir jetzt haben, weiterzuentwickeln, auch auf anderen Positionen. Die Mannschaft ist aber widerstandsfähig und kann sich immer wieder aufrappeln", sagte Trainer Ismail Jaroui zuletzt nach dem 0:2 gegen den TSV Meerbusch.

Mit Noel Czapelka hat er nun aber noch eine weitere, vielversprechende Option in der Innenverteidigung an der Hand.