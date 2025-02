Bald kann die SG Wattenscheid 09 ihre Oberligaspiele wieder in der geliebten Lohrheide austragen. Trainer Christopher Pache kann es kaum erwarten.

Aufgrund eines Umbaus des Lohrheidestadions musste die SG Wattenscheid 09 zuletzt ihre Spiele in der Oberliga Westfalen auf einem Kunstrasenplatz an der Berliner Straße ausrichten. Das hat ab nächste Woche ein Ende. Mit dem Heimspiel gegen den Zweitplatzierten aus Siegen (09.03., 15 Uhr) kehren die Bochumer zurück in die Lohrheide.

"Die Vorfreude ist brutal. Fans, Spieler, Trainer, Funktionäre und der Verein haben alle wieder Bock ins Stadion zu gehen. Wir warten alle schon lange darauf und jetzt geht es am 09.03. endlich los", erklärt Cheftrainer Pache im Gespräch mit RS.

Endlich wieder zurück in die Lohrheide zu kehren, bedeutet Pache und seiner Mannschaft viel. Sie hoffen auf neuen Schwung, unter anderem durch die Unterstützung der Fans. "Natürlich ist es was Besonderes, im Stadion zu spielen. Das gibt uns direkt ein ganz anderes Gefühl. Diese Energie wollen wir mit auf den Platz nehmen und auch den Fans durch attraktiven Fußball die Energie zurückgeben."

Lohrheide soll Aufschwung bringen

Durch das Ausweichen auf den Kunstrasenplatz an der Berliner Straße musste Wattenscheid einiges an Manpower in Sachen Unterstützung von den Rängen einbüßen. "Die Gegebenheiten waren einfach nicht optimal. Der Platz ließ deutlich weniger Zuschauer zu, es gab keine Überdachung oder Sitzplätze und die Location war nicht die beste. Da hat so ein Stadion nochmal eine ganz andere Power", sagt Pache zur sporadischen Heimstätte.

"Ich glaube schon, dass es Dynamik reinbringen wird. Gerade in der Anfangszeit vom Sponsoring her, aber auch von den Zuschauerzahlen. Am Anfang wird die Neugier bestimmt groß sein und viele werden Bock haben die Spiele zu sehen. Jetzt liegt es an uns, dass die Zahlen durch attraktiven Fußball auch so bleiben", so Pache zu seinen Erwartungen an die Heimspiele in der Lohrheide.

Bald kann Chris Pache mit der SG Wattenscheid 09 vor 16.387 Zuschauern wieder die Ränge zum Beben bringen. Der Umbau des Lohrheidestadions kostete insgesamt über 50 Millionen Euro.