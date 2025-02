Der SC St. Tönis hätte niemals damit gerechnet, doch er muss sich derzeit darüber Gedanken machen, ob und wie ein Aufstieg in die Regionalliga stemmbar wäre.

Der SC St. Tönis ist in der Oberliga Niederrhein die Mannschaft der Stunde. Sieben Siege in Serie haben die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati auf Platz eins katapultiert.

In der Winterpause sah man einen reinen Zweikampf um den Regionalliga-Aufstieg zwischen der SpVg Schonnebeck und der SSVg Velbert, die am Ende der Saison den Aufstieg sportlich auch annehmen würden - diesmal auch Schonnebeck.

Doch auf einmal mischt der SC St. Tönis die Liga auf und führt nach 21 Spieltagen die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Schonnebeck an. Da stellt sich die Frage, könnte St. Tönis einen Aufstieg mit all den infrastrukturellen Anforderungen stemmen?

Klar ist: Die aktuelle Heimat des Klubs kann keine Spielstätte sein für die Regionalliga. 1500 Zuschauer könnten im Maximalfall kommen, es fehlt eigentlich an allem, was in Liga vier vorgeschrieben wird.

Gegenüber RS betonte der sportliche Leiter Holger Krebs: "Momentan ist alles offen und wir schließen einen Aufstieg nicht kategorisch aus. Wir arbeiten immer mit Weitsicht und entscheiden am Ende hoffentlich klug. Die verantwortlichen Personen beschäftigen sich mit allen Szenarien. Genauso, wie wir uns vor einem Jahr mit einem möglichen Abstieg beschäftigt haben, beschäftigen wir uns jetzt zunächst rudimentär, wie die Auflagen in der Regionalliga sind. Dazu haben wir auch schon an Sitzungen teilgenommen. Natürlich betrachtet man dabei permanent, ob so etwas für den Verein Sinn macht."

SC St. Tönis: Vier Stadien sind als Ausweichstadion denkbar

Denn klar ist, niemandem ist geholfen, wenn man kurzfristig verrückte Dinge macht für ein Jahr Regionalliga, um danach vor einem Scherbenhaufen zu stehen. St. Tönis müsste umziehen, so viel steht fest. Mit diesem Thema hat man sich auch schon beschäftigt.

Markus Hagedorn, Abteilungsleiter von St. Tönis, sagte in Bezug auf ein Ausweichstadion gegenüber der "RP": "Am Ende aller Tage ist es eine Frage des Geldes. Was möchten wir investieren? Welches Risiko gehen wir ein? Gehen wir überhaupt das Risiko ein? Die Nachhaltigkeit ist das große Thema. Mit kurzfristigem Erfolg, der danach zur Unruhe führt, ist keinem geholfen.“

So stehen vier mögliche Stadien für einen Umzug zur Debatte. Die Grotenburg des KFC Uerdingen, das Grenzlandstadion von der U23 von Borussia Mönchengladbach, das Waldstadion des FC Wegberg-Beeck und das Paul-Janes-Stadion, in dem die U23 von Fortuna Düsseldorf zu Hause ist.