16.387 überdachte Plätze wird die umgebaute Lohrheide in Zukunft haben. Die Oberliga-Premiere im neuen Wohnzimmer wird es für die SG Wattenscheid gegen die SF Siegen geben.

Die Wattenscheider Lohrheide, auch Heimat der SG Wattenscheid 09, wird für über 50 Millionen Euro komplett umgebaut und modernisiert. Nun befindet sich der Umbau auf der Zielgeraden.

In Zukunft soll hier nicht nur die Heimat der SG Wattenscheid sein, auch die Frauen des VfL Bochum, die derzeit in der 2. Fußball-Bundesliga aktiv sind, sollen ihre Heimspiele in dem neuen Schmuckkästchen austragen.

Hinzu kommt, dass das Stadion dann höchsten Leichtathletik-Ansprüchen genügt. 2025 werden in der Lohrheide die Leichtathletik-Wettkämpfe der Universiade (FISU University Games stattfinden) stattfinden, zudem die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18 und U20. Danach soll das Stadion auch Austragungsort für Großevents, wie zum Beispiel Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften sein.

Doch erstmal gibt es nun gute Nachrichten für die Fans der SG Wattenscheid, die zuletzt für die Heimspiele zum Kunstrasenplatz an der Berliner Straße pilgern mussten.

Doch damit ist es bald vorbei: Denn wie die SGW mitteilte, ist nun klar, wann es wieder in der Lohrheide um Punkte in der Oberliga Westfalen geht. Die Stadt Bochum habe grünes Licht gegeben, dass die Heimspiele gegen die Sportfreunde Siegen und gegen Rot Weiss Ahlen im Lohrheidestadion ausgetragen werden können.

Die Partie gegen Siegen wird am Sonntag (09. März 2025, 15.00 Uhr) ausgetragen. Das Spiel gegen Ahlen wird am Mittwochabend (09. April 2025, 20.00 Uhr) nachgeholt. Es werden die ersten beiden Partien in der Heimat der Wattenscheider sein seit dem Mai 2024, damals verabschiedete sich die SGW mit einem 1:3 gegen Gievenbeck aus dem eigenen Wohnzimmer.

Klar ist aber auch: Der Umbau des Stadions ist noch nicht gänzlich fertig, es gibt immer noch kleinere Maßnahmen, die nicht abgeschlossen sind, die aber die Austragung der beiden Spiele wohl nicht gefährden. Wenn der Umbau fertig ist, wird die Lohrheide 16.387 überdachte Plätze haben - diese teilen sich auf in 8.367 Stehplätze und 8.020 Sitzplätze.