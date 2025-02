SG Wattenscheid: Offener Brief - "Eine Insolvenz droht der SG Wattenscheid 09 nicht!"

Nach der Berichterstattung zur finanziellen Lage vom Dienstag (25. Februar 2024) reagiert nun die SG Wattenscheid mit einer Stellungnahme.

In den vergangenen Tagen erreichten diese Redaktion mehrere E-Mails zu finanziellen Lage rund um die SG Wattenscheid 09. Am Dienstag (25. Februar 2024) veröffentlichten wir einen Artikel zu diesem Thema.

Nur einen Tag später meldete sich der westfälische Oberligist mit einer Stellungnahme auf unsere Berichterstattung.

In dieser heißt es: "Wir sind sehr bestürzt darüber, dass interne E-Mails an die Medien weitergegeben wurden – unabhängig von deren Inhalt. Die unbefugte Weitergabe solcher Informationen ist ein schwerwiegender Vertrauensbruch und kann dem Verein unnötig erheblichen Schaden zufügen. Der oder die Verantwortlichen müssen sich bewusst sein, dass sie mit diesem Verhalten nicht nur das Ansehen unseres Vereins, sondern auch dessen wirtschaftliche Stabilität gefährden."

Weiter schreibt der Vorstand: "Die SG Wattenscheid 09 steht geschlossen für eine transparente und verantwortungsbewusste wirtschaftliche Führung. Wir lassen uns von unautorisierten Veröffentlichungen interner Informationen nicht beirren und werden unseren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Die SG Wattenscheid 09 arbeitet mit Hochdruck daran, den Informationsgeber zu finden."

Eine Insolvenz droht der SG Wattenscheid 09 nicht! Da von einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage keine Rede sein kann, ist auch eine Insolvenzverschleppung ausgeschlossen SG Wattenscheid 09

In der Reaktion der SG Wattenscheid 09 auf die Berichterstattung heißt es auch - im Wortlaut:

"Zum Inhalt der E-Mails stellen wir unmissverständlich klar: Es handelt sich dabei um nicht verifizierte Zahlenzusammenstellungen, die unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Mano Oliveri, in dessen Rolle dazu veranlasst haben, den Vorstand aufzufordern, in einer kurzfristig anzuberaumenden gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Vorstand über die wirtschaftliche Situation zu berichten. Eine drohende Zahlungsunfähigkeit oder eine Verschlimmerung der wirtschaftlichen Lage des Vereins kann daraus in keiner Weise abgeleitet werden."

Wir betonen in aller Deutlichkeit:

• Eine Insolvenz droht der SG Wattenscheid 09 nicht!

• Da von einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage keine Rede sein kann, ist auch eine Insolvenzverschleppung ausgeschlossen!

"Wie auf der Mitgliederversammlung ausführlich erläutert wurde, hatte der Verein in der vergangenen Saison aus verschiedenen Gründen ein Defizit zu verzeichnen. Dies spiegelt sich sowohl in der Gewinn- und Verlustrechnung als auch in der Liquiditätsplanung der Folgemonate wider. Entscheidend ist jedoch, dass wir in den vergangenen Wochen zahlreiche neue Partner gewinnen konnten, die maßgeblich zur finanziellen Stabilisierung beigetragen haben. Viele dieser Partner haben langfristige Verträge über 18 Monate mit uns abgeschlossen, wodurch wir nicht nur kurzfristig, sondern insbesondere in der kommenden Saison nachhaltig profitieren werden. Weitere Gespräche und Abschlüsse mit Sponsoren werden in den nächsten Tagen und Wochen folgen."