RevierSport präsentiert „Kick and Quatsch“

Der wöchentliche Fußball-Podcast aus Oberhausen erscheint ab sofort auf RevierSport.

Der Fußball im Revier – von der Bundesliga bis in die Kreisklasse. Dafür steht RevierSport seit bald vierzig Jahren.

Noch nicht ganz so lange, aber mit einer ganz ähnlichen Einstellung, sprechen Kevin Lux und Daniel Hölzel in ihrem Podcast Kick and Quatsch jede Woche mit aktiven und ehemaligen Spielern und Trainern aus allen Klassen über die großen und kleinen Momente auf und neben dem Platz, unvergessene Begegnungen und ganz persönliche Geschichten – ehrlich, authentisch und auf Augenhöhe.

Im Corona-Winter 2020 zunächst mit dem Fokus auf ihre Heimatstadt gestartet, haben sich die beiden Oberhausener längst über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht und konnten in über 180 Folgen bereits einige namhafte Revier-Legenden wie Mike Terranova, Stefan Lorenz, Markus Osthoff, Joachim Hopp oder Marcel Witeczek am Mikrofon begrüßen.

„Wir erleben alle, wie schnelllebig der moderne Fußball geworden ist. Alle paar Tage ein vermeintliches Topspiel, dazwischen beinahe täglich irgendwelche Aufregerthemen. Dadurch bleibt immer weniger Raum für die kleineren, persönlicheren Geschichten, die der Fußball gerade in den unteren Klassen oft schreibt. Genau diese Geschichten finden bei Kick and Quatsch jede Woche eine Plattform. Daher ist diese Zusammenarbeit nicht nur eine tolle inhaltliche Ergänzung für unsere Nutzer, sondern passt auch perfekt zu dem, wofür RevierSport seit bald vier Jahrzehnten steht“, so Christian Brausch, bei FUNKE Sport verantwortlicher Redakteur für RevierSport.

„Jeder, der mal aktiv Fußball gespielt hat, kann eine Fußballgeschichte erzählen. Die Fußballwelt ist klein und wir wollen nicht die Standardfloskeln hören. Wir wollen wissen wie unser Gast auf dem Platz wirklich ist. Dabei helfen auch die Weggefährten, die sich per Sprachnachricht in der Sendung melden. Bei den Ex-Profis hören wir rein was das absolute Highlight in der Karriere war oder mit wem das Trikot getauscht wurde. Das sind die Geschichten, die uns interessieren und die wir in Zukunft auch den RevierSport-Nutzern erzählen wollen – frei raus, ungeschnitten und echt. Wenn es am Ende zu den „Oder-Fragen" geht, dann wird sogar noch was für den guten Zweck getan, der für uns wie unsere Gäste im Fokus steht", so Kevin Lux und Daniel Hölzel.

Eine neue Folge Kick and Quatsch erscheint immer donnerstags auf RevierSport und allen großen Streaming-Anbietern. Wer neugierig geworden ist, kann >>hier in die mehr als 180 bisherigen Folgen reinhören.