RevierSport liegen E-Mails vor, in denen Mano Oliveri, Aufsichtsratsvorsitzender der SG Wattenscheid 09, Insolvenzverschleppung befürchtet. Zwei Vorstände widersprechen auf RS-Nachfrage deutlich.

Sportlich arbeitet die SG Wattenscheid 09 daran, den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen möglichst schnell zu sichern. Das jüngste 2:2 gegen Eintracht Rheine war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

Abseits des Platzes hatte die SGW Ende Januar 2025 für die abgeschlossene Saison 2023/24 einen Verlust von gut 120.000 Euro auf der Mitgliederversammlung bekanntgegeben. Von einer "Horrorsaison" sprach der damalige Finanzvorstand Christian Fischer bei der Präsentation der Zahlen.

Mittlerweile ist Georg Sokoll an seiner Stelle im Amt. Und der wiederum hat nach RevierSport-Infos Zahlen an den Aufsichtsratsvorsitzenden Mano Oliveri gegeben, die diesen in Alarmbereitschaft versetzt haben.

RevierSport liegen zwei E-Mails des Aufsichtsratsvorsitzenden vor, aus denen wir auszugsweise zitieren. In der ersten E-Mail von Montag, 17. Februar, geht es um die Bugdetplanung für die Saison 2025/26. Oliveri schreibt unter anderem an das Vorstandsteam. "Es besteht schneller Handlungsbedarf aufgrund dieser Situation", schreibt er.

Von Januar bis Juni 2025 würden die Ausgaben nach aktuellem Stand rund 430.000 Euro, die Einnahmen aber nur rund 252.000 Euro betragen. Er zählt einige Posten und auch eine Steuerberatungs-Rechnung über 28.000 Euro, die aufgetaucht, aber nicht im Jahresabschluss enthalten sei, auf.

"Die Zeit drängt, da auch der Sportvorstand und Jugendvorstand nicht handlungsfähig ist, da keine Verhandlungen für Saison 25/26 geführt werden können und keine Verträge abgeschlossen werden können", schreibt er und bittet um einen kurzfristigen Termin, zu dem Vorstand und Aufsichtsrat zusammenkommen und die Themen besprechen sollen.

Vier Tage später, am Freitag, 21. Februar, hat Oliveri nochmal nachgelegt. "Leider hat niemand auf meine Mail vom 17.02.2025 geantwortet. Der Ernst der Lage ist wohl keinem richtig bewusst. Aus meiner Sicht befindet sich unser Verein bereits in der Insolvenzverschleppung", heißt es da. RevierSport liegen beide E-Mails in ganzer Länge vor.

Wattenscheid 09: Vorstände zeigen sich optimistisch

Insolvenzverschleppung? RevierSport hat bei allen Parteien nachgehakt. Oliveri selbst wollte sich gegenüber dieser Redaktion nicht konkret äußern. Stefan Beermann, Mitglied des Vorstandes und zuständig für Marketing, bestätigte gegenüber RevierSport, dass eine Sitzung anberaumt sei. "Da sind wir im Abstimmungsprozess."

Die Zahlen wollte er nicht bestätigen, betonte aber: "Es sind keine Spielergehälter offen. Es wurde immer pünktlich bezahlt. Wir kommen unseren Verpflichtungen nach und werden das bis Juni hinkriegen. Die Aussage, dass wir uns in einer Insolvenzverschleppung befinden könnten, kann ich nicht unterstützen."

Auch sein Kollege Ertan Ilce, Sportvorstand bei der SGW und in der Sponsoren-Akquise aktiv, zeigte sich sehr positiv gestimmt. Er habe Kontakt zu diversen bekannten Sponsoren, die in den kommenden Wochen vorgestellt werden sollen. Welche das sind, wolle er noch nicht verraten. Zudem engagiere er sich auch persönlich mit seinen Firmen.

"Wir sind perspektivisch auf einem sehr, sehr guten Weg. Finanziell hat sich bereits sehr viel verbessert", sagte er. Beermann und auch er betonten auf RS-Nachfrage, dass sie keinen Verdacht auf Insolvenzverschleppung sähen.

"Wir liefern Sponsoren, die Geld einzahlen. Zuletzt wurde kein Fußball gespielt, unsere Spieler aber trotzdem bezahlt. Ohne Geldgeber ginge das nicht", erklärte Ilce. In der Sponsoren-Akquise gehe es darum, nachhaltige Lösungen zu finden und eine "Win-win-Situation" zu schaffen.

Das gelinge etwa darüber, dass Ilce Sponsorenverträge über eineinhalb Jahre abschließe. "Wir wussten, was auf uns zukommen würde", sagte er. Umso wichtiger sei es, sich über den Sommer hinaus abzusichern.

Von Pessimismus war keine Spur beim Immobilienkaufmann. "Ich bin sehr, sehr guter Dinge und hochmotiviert. In den kommenden Wochen werden wir noch einige Sponsoren mit guten Namen vorstellen."

Daran glaubt auch Beermann: "Wir sind in der Sponsoren-Akquise und zuversichtlich, dass wir unsere Einnahmensituation noch deutlich verbessern können."

Sokoll wollte sich auf RevierSport-Nachfrage nicht äußern.