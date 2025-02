Für den SC St. Tönis läuft die Saison der Oberliga Niederrhein optimal. Durch überzeugendes Auftreten steht die Mannschaft momentan an der Spitze. So sieht es mit einem möglichen Aufstieg aus.

Der SC St. Tönis spielt eine überragende Saison in der Oberliga Niederrhein. Nach dem 6:0-Sieg über die Sportfreunde Baumberg am 21. Spieltag übernahm der Sportclub die Tabellenspitze. Damit schob sich die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati vorbei an der SpVg Schonnebeck und der SSVg Velbert, die jeweils ihre Partie verloren haben.

Die letzten sieben Spielen konnte St. Tönis alle für sich entschieden. Dabei kassierten sie nur zwei Gegentore und konnten selbst beeindruckende 22 Tore erzielen. Mit dem aktuellen Erfolg haben so im Vorfeld die Wenigsten gerechnet.

Auch innerhalb des Vereins hat man dies im Vorfeld der Saison nicht unbedingt erwartet. „Wir wussten zwar, dass wir gut sind, aber niemals in so einem Maß. Unser Kader hat eine enorme Qualität, daher ist es sicherlich kein Glücksfall, dass es momentan für die Tabellenspitze reicht“, erklärt der sportliche Leiter Holger Krebs.

Der aktuelle Erfolg kommt laut Krebs nicht von ungefähr: „Die Qualität unserer Mannschaft zeichnet sich nicht unbedingt durch einzelne Topstars aus, sondern vielmehr durch die Verbundenheit und die Breite an guten Spielern, die wir bei uns haben. Man könnte vier, fünf Spieler in der Aufstellung drehen und es würde trotzdem nichts machen. Das Trainerteam, das die Jungs permanent optimal auf den Gegner einstellt, gehört genauso dazu.“

Die Entwicklung von einer Mannschaft im Abstiegskampf zu einem der Top-Teams der Liga erklärt der sportliche Leiter wie folgt: „Eigentlich hat diese Entwicklung schon im Oktober 2023 begonnen. In der Saison standen wir mit vier Punkten im Tabellenkeller und wurden schon als designierter Absteiger gesehen. Zum Ende haben wir uns trotzdem auf den zehnten Tabellenplatz gekämpft. Wir funktionieren als Team, wurden mit Verletzungspech verschont und haben eine wichtige Ruhe im Team, mit der wir arbeiten.

Rein sportlich könnte man mit dieser Leistung durchaus von einem möglichen Aufstieg des St. Tönis in die Regionalliga sprechen. Trainer Bekim Kastrati schätze die Situation einige Woche zuvor trotzdem als kniffelig ein, da er Schonnebeck und Velbert als zu starke Konkurrenten sieht. „Man könnte natürlich jetzt sagen, die Tabelle lügt nie, nichtsdestotrotz denke ich, dass beide doch nochmal eine höhere Qualität und andere Möglichkeiten haben als wir. Wir haben nur einen Bruchteil der finanziellen Möglichkeiten, die Schonnebeck und Velbert haben. Wobei oft bewiesen wurde, dass Geld keine Tore schießt. Es ist alles möglich, wobei wir zuletzt auch eher gegen Tabellenkinder gespielt haben“, schätzt Krebs die sportliche Situation ein.

Neben der sportlichen Qualifikation für die Regionalliga müssen jedoch auch die infrastrukturellen Gegebenheiten passen.

„Momentan ist alles offen und wir schließen einen Aufstieg nicht kategorisch aus. Wir arbeiten immer mit Weitsicht und entscheiden am Ende hoffentlich klug. Die verantwortlichen Personen beschäftigen sich mit allen Szenarien. Genauso, wie wir uns vor einem Jahr mit einem möglichen Abstieg beschäftigt haben, beschäftigen wir uns jetzt zunächst rudimentär, wie die Auflagen in der Regionalliga sind. Dazu haben wir auch schon an Sitzungen teilgenommen. Natürlich betrachtet man dabei permanent, ob so etwas für den Verein Sinn macht“, zeigt der Tönis-Sportchef die Situation auf.