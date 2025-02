Die aktuelle Saison läuft wirklich gut: Dafür hat dieser Oberliga-Trainer schon jetzt seine Belohnung bekommen.

Kieran Schulze-Marmeling bleibt dem SC Preußen Münster II erhalten. Der Tabellensechste der Oberliga Westfalen bindet den 35-jährigen Trainer und Co-Trainer der Profis in der 2. Liga längerfristig. Wie lang genau, das verrieten die Preußen aber nicht.

"Ich darf nach über zehn Jahren hoffentlich sagen, dass mir der Verein wirklich viel bedeutet. Dadurch, dass ich schon lange dabei bin, durfte ich ein Teil des ganzen Entwicklungsprozesses der letzten Jahre sein. Ich war da, als wir gefühlt am Boden waren und war da, als die Dinge entstanden sind, wie wir sie jetzt erleben. Und will ich auch in Zukunft da sein, wenn es weitergeht. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass der Weg des Clubs schon zu Ende ist. Das LZ entsteht gerade, das Stadion kommt, Büros folgen – ich bin überzeugt davon, dass die Professionalisierung fortschreitet und ich hier entsprechend weiter die Möglichkeit habe, mich einzubringen und mich hier zu entwickeln. Umso glücklicher bin ich, dass der gemeinsame Weg weitergeht", sagte Schulze-Marmeling.

Der 35-Jährige war auch schon Spieler der Preußen und übte später verschieden Funktionen aus. Seit Sommer 2023 ist er zweiter Co-Trainer der Profis. Eine Doppelfunktion, die Schulze-Marmeling auch in Zukunft ausüben wird.

"Kieran hat eine lange Historie bei uns im Verein und schon in vielen verschiedenen Rollen großen Input geliefert. Insbesondere als Cheftrainer der U23 nimmt er auf dem Ausbildungsweg unserer Talente eine entscheidende Station ein und leistet mit seiner Arbeit, die er dort seit Jahren mit seinem Team abliefert, einen großen Mehrwert", lobte SCP-Sportgeschäftsführer Ole Kittner.

Und weiter: "Ihn darüber hinaus als zweiten Co-Trainer an die Profis zu koppeln, wo er bei Bedarf gezielt unterstützt, spricht für die enge Verzahnung, die wir leben wollen. Dort kann er selbst neue Erfahrungen sammeln und sich so weiterentwickeln, gleichzeitig aber auch unser Trainerteam gewinnbringend unterstützen. Wir sind mit dieser Konstellation jedenfalls sehr zufrieden und freuen uns, dass Kieran diese Position auch in Zukunft besetzt."

Schulze-Marmeling arbeitet derzeit auch an seiner A-Lizenz. "Der Aufwand ist groß, für meine Entwicklung ist das aber ein wichtiger Schritt mit viel neuem Input. Das ist eine spannende und zugleich lehrreiche Phase. Ich freue mich auf alles, was kommt", sagte er.