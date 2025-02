Semin Kojic feierte beim Sieg des VfL Bochum II gegen den SC Verl II sein Comeback. Mit dabei war auch Profi-Leihgabe Samuel Bamba.

Am 24. Spieltag der Oberliga Westfalen setzte sich der VfL Bochum II mit 2:0 (1:0) gegen den SC Verl II durch. Für den Tabellenführer unter Trainer Heiko Butscher war es der dritte Sieg in Folge. Top-Torjäger Semin Kojic feierte nach dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback und besorgte mit seinem Treffer den Endstand.

Gegen Verl bekamen die Bochumer in der 66. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Rückkehrer Kojic übernahm Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher in die untere linke Ecke. Mit insgesamt 15 Saisontreffern steht Kojic in der Torschützenliste der Oberliga Westfalen derzeit hinter Maximilian Podehl (ASC Dortmund, 18 Tore) und Luca Steinfeldt (Preußen Münster II, 17 Tore) auf Platz drei.

„Semin Kojic ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler, aber ich möche zuerst über Benjamin Dreca sprechen. Dreca ist in den letzten Wochen mehr als nur sein Stellvertreter gewesen. Er hat seine Sache sehr gut gemacht und er verkörpert einen bestimmten Spielcharakter. Gegen Verl war er vielleicht nicht ganz so griffig, weil er viel arbeiten musste, aber in den letzten Spielen hat er wahnsinning viel mit seinen Scorerpunkten geholfen”, lobte Butscher den 21-jährigen Dreca, der bislang acht Tore erzielte und drei weitere Treffer vorlegte.

Über 15-Tore-Mann Kojic sagte Butscher weiter: „Wir wissen, was wir an ihm haben und er ist ein super Stürmer. Er ist wieder fit und wollte bereits letzte Woche spielen, aber man darf es natürlich nicht übertreiben. Gegen Verl hat er vom Elfmeterpunkt Verantwortung übernommen, obwohl Lars Holtkamp als Schütze eingeteilt war. Das zeigt, dass die Mannschaft sehr gut zusammenarbeitet und miteinander harmoniert.”

Beim Spiel gegen Verl stand auch Bochums Profi-Leihgabe Samuel Bamba für 58 Minuten auf dem Rasen. Der 21-jährige Bamba wechselte im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund II zum VfL Bochum und konnte sich bislang noch nicht in der ersten Mannschaft durchsetzen. In dieser Saison kam Bamba bislang auf drei Kurzeinsätze in der Bundesliga sowie einen im DFB-Pokal.

„Der Plan für Bamba wird von Woche zu Woche neu entschieden. Samu sollte Spielpraxis sammeln. Er braucht Spielminuten, diese Möglichkeit bieten wir ihm. Er hat gegen Verl wieder seine ersten Minuten bekommen, aber er spielt nun mal nicht viel. Ich kann immer nur wieder betonen, dass es den Spielern wahnsinnig guttut“, erklärte Butscher. „Ein Mohammed Tolba spielt beispielsweise mittlerweile konstant auf einem guten Niveau, genauso wie ein Lennart Koerdt. Niklas Jahn hat gegen Verl ein Riesenspiel gemacht, gerade im Pressing. Es ist brutal, wenn ein Spieler 13 Kilometer in höchstem Tempo abreißt. Das tut den Jungs einfach gut. Sie brauchen ihre Spielminuten und werden ihren Weg gehen.“

Weitere Infos zum letzten Spiel des VfL Bochum II gibt es hier.