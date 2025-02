VfL Bochum II: Dritter Sieg in Folge - „Das war herausragend!"

Der VfL Bochum II unter der Leitung von Cheftrainer Heiko Butscher schlug den SC Verl II mit 2:0 (1:0). Für die Bochumer war es der dritte Sieg in Serie.

Am 24. Spieltag der Oberliga Westfalen gewann der VfL Bochum II mit 2:0 (1:0) gegen den SC Verl II. Bochums Cheftrainer Heiko Butscher lobte seine Mannschaft nach dem Spiel für die kämpferische Leistung.

In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Gäste aus Verl sogar die besseren Chancen hatten. Doch kurz vor der Pause unterlief der Gastmannschaft ein folgenschwerer Fehler: Verls Verteidiger Giulien Kaps wollte den Ball zurück zu Keeper Marlon Zacharias spielen, erwischte diesen jedoch auf dem falschen Fuß – der Ball rollte kurz vor dem Halbzeitpfiff ins Netz.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild. Verl drängte auf den Ausgleich, doch die Bochumer waren erfolgreicher: Der eingewechselte Semin Kojic traf bei seinem Comeback nach einer Verletzungspause in der 66. Minute per Elfmeter zum 2:0.

„Ich bin total stolz auf die Truppe, weil das Spiel einen Charakter hatte, bei dem wir richtig ackern mussten“, bilanzierte Butscher nach der Partie. „Verl hat eine besondere Spielweise, die man erst einmal annehmen muss. Das erfordert viele intensive Läufe und ein konsequentes Spiel gegen den Ball – deshalb wirkte es von außen vielleicht etwas unrund. Aber was die Jungs geleistet haben, wie sie das Spiel angenommen und gekämpft haben, war wirklich herausragend. Deshalb bin ich absolut zufrieden.“

Bochum II: Lübcke, Abdat (89. Heuser), Bamba (58. Boafo), Dreca (Kojic), Grote, Holtkamp, Hülsenbusch, Jahn (89. Tasic), Koerdt (83. Özdemir), Nana, Tolba Lübcke, Abdat (89. Heuser), Bamba (58. Boafo), Dreca (Kojic), Grote, Holtkamp, Hülsenbusch, Jahn (89. Tasic), Koerdt (83. Özdemir), Nana, Tolba Verl II: Zacharias, Demming, Gerhardt, Kaps, Knost, Lamkemeyer, Nwachukwu (62. Höftmann), Rasper, Tirpan, Vega Zambrano (74. Zschieschang), Yilmaz (76. Ucar) Schiedsrichterin: Sina Diekmann Tore: 1:0 Kaps (45+3, Eigentor), 2:0 Kojic (66., Elfmeter)

Am 2. März (15 Uhr) steht für die Butscher-Elf das Nachholspiel gegen den TuS Ennepetal auf dem Spielplan. Das Hinspiel am ersten Spieltag der Saison ging aus Sicht der Bochumer mit 1:2 verloren. Auch für das Rückspiel rechnet der VfL-Trainer mit einem schwierigen Spiel.

„Ich glaube, dass die Jungs gegen Ennepetal etwas gutmachen wollen. Mit Blick auf unsere Entwicklung war das Hinspiel ein enorm wichtiges Spiel für uns. Es war unsere erste Partie in der Oberliga, und nach der Niederlage waren alle sehr enttäuscht. Wir haben zwar keine offene Rechnung, aber natürlich wollen wir dieses Heimspiel gewinnen und zeigen, dass wir aus der Hinrunde gelernt haben – so, wie wir es in der Rückrunde bisher immer getan haben“, erklärte Butscher.