Der VfL Bochum II verteidigt in der Oberliga Westfalen glanzlos seine Tabellenführung. Zwei Kantersiege sorgen für Aufsehen.

Der 24. Spieltag in der Oberliga Westfalen geizte wahrlich nicht mit Toren. Allein in zwei Spielen kamen 15 Treffer zusammen.

Der Tabellenführer hielt sich dagegen vornehm zurück. Der VfL Bochum II tat sich gegen den SC Verl II lange schwer. Dank eines Eigentores und Treffers von Rückkehrer Semin Kojic gelang beim 2:0 (1:0) der 16. Sieg im 23. Spiel für die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher.

Der TuS Bövinghausen musste unter seinem neuen Trainer Andreas Venezia hingegen wieder eine herbe Niederlage hinnehmen. Die Dortmunder waren gegen die SpVgg Vreden zwar früh in Führung gegangen, die war aber schnell wieder vergessen. Die Gäste ließen sieben Tore folgen, sechs davon in der zweiten Halbzeit, und gewannen schlussendlich mit 7:1 (1:1).

Ebenfalls in Torlaune zeigte sich der Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt. Dem kriselnden SV Schermbeck fügten sie beim 6:1 (3:0) die fünfte Niederlage in Folge zu. Der SVL schiebt sich so wieder in die obere Tabellenhälfte.

Dort haben schon länger der 1. FC Gievenbeck und Preußen Münster II ihre Heimat gefunden. Im Spitzenspiel des Spieltags setzte sich Gievenbeck mit 2:1 (2:0) durch. Dass sie die letzte halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten, machte keinen Unterschied mehr.

Der Blick des TuS Ennepetal geht indes weiter nach unten. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Westerhoff verlor bei Victoria Clarholz mit 0:3 (0:1). In den unteren Tabellenregionen hält sich auch die SpVgg Erkenschwick auf - und das bleibt vorerst auch so. Die "Schwicker" verloren bei Westfalia Rhynern mit 0:2 (0:2).

Der Spieltag in der Übersicht SG Finnentrop/Bamenohl - Sportfreunde Siegen 1:1 (0:1) Rot Weiss Ahlen - Concordia Wiemelhausen 3:2 (1:0) SG Wattenscheid 09 - Eintracht Rheine 2:2 (2:1) 1. FC Gievenbeck - Preußen Münster II 2:1 (2:0) SV Lippstadt - SV Schermbeck 6:1 (3:0) TuS Bövinghausen - SpVgg Vreden 1:7 (1:1) Victoria Clarholz - TuS Ennepetal 3:0 (1:0) Westfalia Rhynern - SpVgg Erkenschwick 2:0 (2:0) VfL Bochum II - SC Verl II 2:0 (1:0) spielfrei: ASC 09 Dortmund

Bereits am Freitagabend gab es eine kleine Überraschung: Das Kellerkind SG Finnentrop/Bamenohl erkämpfte sich gegen die ambitionierten Sportfreunde Siegen ein 1:1 (0:1). Kurz vor dem Abpfiff gelang der SG noch der Ausgleich.

Im Keller tritt Concordia Wiemelhausen weiter auf der Stelle. Der Aufsteiger musste sich Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen mit 2:3 geschlagen geben. Die Bochumer bleiben somit weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Zum Abschluss der Freitagsspiele kam die SG Wattenscheid 09 nicht über ein 2:2 gegen Eintracht Rheine hinaus.