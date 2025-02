Der ETB SW Essen hätte Druck auf das Spitzentrio der Oberliga Niederrhein machen können - stattdessen gab es eine herbe Klatsche. 5:1 unterlag man dem FC Büderich.

Es war die Chance für den ETB Schwarz-Weiß Essen, um nochmal den Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen - auch weil die SSVg Velbert ersatzgeschwächt gegen den TSV Meerbusch federn ließ und 0:2 unterlag.

Doch der FC Büderich stellte den ETB von Beginn an vor große Herausforderungen, lief hoch an und sorgte so immer wieder für Fehler im Essener Spielaufbau. Die folgerichtige Führung für die Gastgeber erzielte Kevin Weggen nach einem vorangehenden ungestümen Einsteigen im Strafraum. Den berechtigten Strafstoß verwandelte er eiskalt, verlud ETB-Keeper Connor Valentine (20.).

So ging es mit einem 0:1-Rückstand aus Essener Sicht in die Kabine. In Hälfte zwei verabschiedete sich nicht nur das Sonnenlicht, sondern auch die Essener Hoffnung auf ein mögliches Comeback in diese Partie. Denn der FC Büderich legte nach: Eine Ecke von rechts segelte durch den ETB-Strafraum, flog slapstick-artig durch die Gefahrenzone und fand dabei weder Freund noch Feind, landete schließlich am zweiten Pfosten irgendwie bei Ibrahim Kanat, der einschob und auf 2:0 für die Heimmannschaft stellte.

Abermals nach einem Eckstoß - diesmal von der linken Seite - erhöhte Büderich auf 3:0. Die Ecke kam ähnlich geschlagen wie beim Treffer zuvor: scharf auf den ersten Pfosten. Diesmal stand Kapitän Marvin Commodore goldrichtig, schädelte das Leder in die Maschen (60.).

Die Partie schien entschieden, doch ETB Schwarz-Weiß Essen bäumte sich kurz nach dem erneuten Rückschlag nochmal auf. An fest genau derselben Stelle wie schon in Hälfte eins, foulte diesmal ein Büdericher Defensivmann einen hereinlaufenden Essener - der eingewechselte Niko Bosnjak verwandelte den fälligen Strafstoß ohne Probleme (65.).

Fünf Minuten vor Schluss wurden die aufkeimenden Essener Hoffnungen dann endgültig erstickt. Dabei durfte sich sogar Büderichs Schlussmann Justin Möllering in die Scorerliste eintragen. Der Keeper schlug die Kugel halbhoch wuchtig nach vorne, eigentlich ein Fall für die Essener Abwehrreihe. Doch irgendwie kam kein ETB-Verteidiger an den Ball, stattdessen wird der lange Ball des Torwarts zur Vorlage für den eingewechselten Daud Gergery, der eiskalt vollstreckte (85.). Kurz vor Schluss setzte Leon Lepper mit einem schön herausgespielten Treffer zum 5:1 den Schlusspunkt der Partie (90.).

Anstatt dass ETB Schwarz-Weiß Essen auf das Spitzentrio schaut, Druck auf dieses ausübt, taucht also nun der FC Büderich im Rückspiegel des ETB auf, klettert fleißig in der Tabelle und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf die Essener vom Uhlenkrug.