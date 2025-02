Der amtierende Meister der Oberliga Niederrhein, die Sportfreunde Baumberg, kämpfen um den Klassenerhalt. Der Start nach der Pause ist nicht geglückt. Trainer Salah El Halimi gibt sich kämpferisch.

Die Sportfreunde Baumberg befinden sich aktuell in einer bedrohlichen Lage. In der Oberliga Niederrhein stehen sie auf dem 15. Tabellenplatz und somit auf einem möglichen Relegationsplatz. Vier Siege, fünf Remis und elf Niederlagen – so lautet die ernüchternde Bilanz nach dem 20. Spieltag.

Der Start ins neue Jahr lief ebenso schwach. In zwei Spielen verbuchte die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi zwei Niederlagen. „Viele Spieler sind während der Vorbereitung ausgefallen. Daher war uns klar, dass der Start schwierig wird. Dann sind es oft Kleinigkeiten, die am Ende viel ausmachen“, meint El Halimi zum Fehlstart nach der Winterpause.

Nachdem die erste Partie des Jahres gegen den TSV Meerbusch mit 0:4 deutlich verloren ging, musste man sich bei Ratingen 04/19 mit 0:1 knapp geschlagen geben. „In der zweiten Halbzeit haben wir noch auf den Ausgleich gedrückt, uns jedoch nicht mit dem Tor belohnt. Im Moment fehlt uns etwas das Abschlussglück, wir erzielen zu wenig Tore“, blickt der Trainer auf die vergangene Begegnung.

Tatsächlich gelangen seiner Mannschaft in den vergangenen vier Spielen nur bescheidende zwei Tore. Dem gegenüber stehen zehn Gegentore. „Wir müssen schauen, dass die Defensive weiterhin steht. Oftmals geht bei mehr Offensivdrang alles auf die Defensive. Wir müssen beides unter einen Hut kriegen“, analysiert El Halimi.

Der aktuellen Negativserie von vier Niederlagen in Folge ist er sich durchaus bewusst: „Wir nehmen die Herausforderung an, den momentanen Negativlauf zu stoppen und schnell die Kurve zu kriegen.“

Der nächste Gegner der Sportfreunde lautet SC St. Tönis, ein Gegner in beeindruckender Form. „Sie sind die Mannschaft der Stunde und ein riesiges Brett für uns. St. Tönis macht es überragend, steht defensiv stabil und schießt gleichzeitig viele Tore. Wir müssen uns ganz schön viel einfallen lassen, wenn wir da was holen wollen. Aber wir werden uns St. Tönis mit Mann und Maus in den Weg stellen“, sagt der Übungsleiter im Vorfeld.

Ein Blick auf die Tabelle verrät. Sowohl nach oben als auch nach unten ist es eng für Baumberg. Zwei Punkte trennt das Team von einer sicheren Platzierung, nur ein Punkt von einem direkten Abstiegsplatz. El Halimi gibt sich zuversichtlich: „Ich bin davon überzeugt, dass die Jungs besser sind, als der derzeitige Tabellenplatz es vermuten lassen würde. Meine Spieler sind Kämpfertypen.“

Kurios: Vergangene Saison wurden die Sportfreunde Baumberg Meister in der Liga, verzichteten aber auf den Aufstieg. Statt Regionalliga lautet die Realität nun also Abstiegskampf in der Oberliga. Was ist der Grund für diese Entwicklung? „Wir wussten, dass es schwer wird, doch selbst mit dieser Erwartungshaltung haben wir nicht mit so einer schweren Situation gerechnet. Wir hatten einen großen Umbruch, dazu kommen viele Langzeitverletzte“, meint der Trainer der Baumberger.

Trotzdem bleibt El Halimi zuversichtlich: „Wir wollen keine negative Überraschung bleiben, sondern das ganze wieder ins Positive wandeln."