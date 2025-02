Die Kaderplanung beim Duisburger Fußball-Oberligisten VfB Homberg schreitet voran. Zwei Defensivkräfte unterschreiben für die kommende Saison.

Die Kaderplanung für die kommende Saison nimmt beim VfB Homberg weiter Form an. Nach Stamm-Torwart KC Hersey, Mittelfeldregisseur Julian Bode, Kapitän Justin Walker und Verteidiger Aaron Addo hat der aktuell Tabellenfünfte der Fußball-Oberliga Niederrhein nun die nächsten zwei Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach.

So wird Luca Happe, der in der Saison 2022/23 bereits für den VfB aktiv war und nach einem kurzen Intermezzo bei der TSG Sprockhövel sowie beim SV Sodingen zur Rückrunde 2024 wieder an den Rheindeich kam, auch in der kommenden Saison das Torwart-Duo mit Hersey bilden.

Ebenfalls an Bord bleibt Henrik Scheibe, der sich seit seinem Wechsel vom Nord-Regionalligisten Holstein Kiel II an den Rheindeich im Sommer 2023 zu einer festen Größe in der Innenverteidigung entwickelt hat. In der vergangenen Saison stand Hombergs kürzlich 22 Jahre alt gewordene Nummer 17 in 28 der 34 Ligaspiele auf dem Platz, davon 20 mal in der Startelf. In der aktuellen Spielzeit war Scheibe als einziger Homberger bei allen bislang absolvierten 20 Partien in der Oberliga am Ball.