Die SG Wattenscheid 09 hat den ersten Zugang für die Saison 2025/2026 vorgestellt. Es handelt sich um ein vielversprechendes Talent.

Die SG Wattenscheid 09 hat mit Noah Ljakic den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit 2025/2026 bekanntgegeben. Das 17-jährige Nachwuchstalent wechselt im Sommer von der U19 von Mengede 08/20 zur SG 09 und schließt sich den Nullneunern bis zum 30. Juni 2027 an.

Der offensive Außenbahnspieler ist aktuell in der U19-Landesliga mit 14 Toren und sechs Torvorlagen in zwölf Einsätzen der Top-Scorer der Liga und hat auch im Duell gegen die U19 der SG 09 getroffen.

Der sportliche Leiter der Sportgemeinschaft, Richard Weber, zeigt sich glücklich mit dem Neuzugang: "Mit Noah gewinnen wir für die neue Saison einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der auf beiden offensiven Außenbahnen eingesetzt werden kann. Er bringt für sein Alter bereits einige Qualitäten mit. Noah hat ein hohes Tempo mit und ohne Ball und verfügt über einen guten Abschluss. Er wird in den nächsten zwei Spielzeiten genügend Zeit bekommen, sich zu entwickeln und sich nach und nach an das Niveau im Seniorenbereich zu gewöhnen. Wir sind froh, dass er sich, trotz anderer Interessenten, für uns entschieden hat."

Ljakic selbst kann es kaum abwarten, im Trikot der SG 09 in der Lohrheide auflaufen zu dürfen: "Ich freue mich besonders auf die Atmosphäre im neuen Stadion und die Unterstützung der 09-Fans. Die SG Wattenscheid 09 hat eine große Tradition und Historie, wie sie fast kein anderer Verein in der Oberliga vorweisen kann, was mich zusätzlich motiviert, im 09-Trikot auflaufen zu dürfen. Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln und der Mannschaft bestmöglich helfen, damit wir als Team erfolgreich sind, viele Spiele gewinnen und die Saison bestmöglich abschließen."

Die SG Wattenscheid liegt nach 18 Spielen mit 24 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen. Am Freitag (21. Februar, 20 Uhr) kommt Eintracht Rheine nach Wattenscheid.