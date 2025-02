Im Siegerland darf man träumen: Vom Regionalliga-Aufstieg und vom DFB-Pokal. Dafür müssen aber die Pflichtaufgaben erledigt werden - wie das Derby am Freitag gegen SG Finnentrop/Bamenohl (21.02, 19:30 Uhr).

Sie stellen die beste Defensive, haben die wenigsten Niederlagen, stehen im Halbfinale des Westfalenpokals und sind Dritter mit vier Spielen weniger als das Spitzenduo VfL Bochum II und ASC Dortmund. Den Sportfreunden Siegen winkt eine Traumsaison, die mit dem Aufstieg in die Regionalliga und dem DFB-Pokal-Einzug gekrönt werden könnte.

"Wir haben immer gesagt, dass wir eine gewisse Vision haben, dass wir uns verbessern wollen, von Spiel zu Spiel, von Monat zu Monat. Wenn wir das schaffen, werden wir sicherlich etwas Tolles erreichen können", sagt Siegens Erfolgstrainer Thorsten Nehrbauer, ohne konkrete Ziele oder das Wort "Regionalliga" in den Mund zu nehmen.

Nehrbauer relativiert die starke Saison angesichts der zurückliegenden Spielzeiten: "Wir wissen auch, wo wir herkommen. In den letzten zehn, zwölf Jahren war eigentlich immer Oberliga-Mittelmaß oder Abstiegskampf angesagt, dementsprechend ist die Entwicklung, die wir zurzeit durchmachen, sehr positiv."

Doch es lässt sich nicht verhindern: Im Aufstiegsrennen müssen die Sportfreunde genannt werden. Ihre letzte Niederlage war im September (!) letzten Jahres, sowieso verlor Siegen nur zwei Partien. Eine davon allerdings gegen den kommenden Derbygegner SG Finnentrop-Bamenohl.

Nehrbauer mahnt: "Finnentrop hat die letzten beiden Spiele gegen ASC Dortmund und Eintracht Rheine gewonnen, das macht man auch nicht mal so eben. Dementsprechend sind wir gewarnt: da wird eine schwere Aufgabe auf uns zukommen. Dazu kommt noch, dass das ein Derby ist." Auch der 47-jährige Ex-Profi erinnert an die schmerzhafte Niederlage im Hinspiel, fordert von seinen Akteuren, die eigene Spielart, Philosophie und Qualität auf den Platz zu bringen und das Derby-Gen in sich zu tragen. Dann werde man ein positives Ergebnis erzielen.

Dass Finnentrop-Bamenohl ASC Dortmund bezwingen konnte, spielte auch den Sportfreunden in die Karten. Denn nun beträgt der Rückstand auf den ASC, der den ersten Aufstiegsrang einnimmt, nur noch einen Zähler - bei vier Spielen Rückstand. Aber die nun anstehenden vielen Englischen Wochen seien auch kein Zuckerschlecken für eine Amateur-Mannschaft.

"Dieses Programm ist sicherlich kein Vorteil, wenn man bedenkt, was Profis immer über Englische Wochen sagen", sagt Nehrbauer. "Da steht eine riesen Mammutaufgabe vor meinen Jungs, die ja noch arbeiten und andere Tätigkeiten haben. Aber ich glaube, dass wir das Kaderpotenzial mitbringen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert wie Verletzungen oder Sperren, was man nie planen kann. Wir sind gut aufgestellt."

Eine Englische Woche, die man in Siegen dabei gerne in Kauf nehmen wird, ist wohl die Begegnung im Westfalenpokal-Halbfinale mit Drittligist Arminia Bielefeld. Neben dem Regionalliga-Aufstieg könnte man im Falle einer Überraschung auch vom DFB-Pokal träumen. Nehrbauer: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze und wir versuchen natürlich, alles in die Waagschale zu werfen, um es Bielefeld bei uns im Leimbachstadion zu schwer wie möglich zu machen. Da hoffen wir auf die größtmögliche Unterstützung."