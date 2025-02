Der VfR Mannheim hat auf dem Weg in die Regionalliga Südwest prominente Hilfe im Sturm. Ein ehemaliger Duisburger schnürt hier die Schuhe - und ist nebenbei auch noch Co-Trainer.

Alexander Esswein hat dem MSV Duisburg im vergangenen Sommer den Rücken gekehrt, um mit dem Baden-Württembergischen Oberligisten VfR Mannheim als spielender Co-Trainer in die Regionalliga Südwest aufzusteigen.

Eineinhalb Wochen, bevor die zweite Saisonhälfte beginnt, kann der VfR eine passable Zwischenbilanz aufweisen. Die Mannheimer stehen hinter der TSG Balingen auf Platz drei. Tabellenführer Sonnenhof Großaspach ist mit 58 Punkten bereits enteilt, aber die TSG ist noch in Reichweite. 47 Punkte hat der Tabellenzweite - sechs mehr als die Mannheimer.

Im Hinspiel setzte es da allerdings ein 0:7. Platz zwei berechtigt zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest. Wollen die Mannheimer da noch teilnehmen, dann sollten sie das Rückspiel gegen Balingen tunlichst gewinnen.

Da könnte sicher auch Alexander Esswein mit seiner Erfahrung helfen. Der ehemalige Duisburger stand bisher in 14 Spielen auf dem Platz, erzielte dabei drei Tore.

Esswein hat Europa-League-Erfahrung

Insgesamt 197 Mal lief Esswein in seiner Karriere in der Bundesliga auf, erzielte 14 Treffer und bereitete 15 weitere vor. Hinzu kommen 83 Einsätze in der 2. Bundesliga (acht Tore, neun Vorlagen), 62 Spiele in Liga 3 (22 Tore, zehn Vorlagen) und staffelübergreifend 49 weitere in der Regionalliga (sechs Tore, elf Vorlagen). Gleich elfmal schnürte er außerdem die Schuhe in der Europa League, wo er fünf Partien für Hertha BSC und sechs für den FC Augsburg sammelte (eine Vorlage).

Für den 34-Jährigen war der Wechsel in die Oberliga gleichzeitig eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Esswein stammt gebürtig aus dem etwa 20 Kilometer entfernten Worms, in der Jugend lief er unter anderem für Waldhof Mannheim und den 1. FC Kaiserslautern auf. Beim VfR Mannheim hat er nun eine Doppelfunktion, ist neben seiner Rolle auf dem Feld gleichzeitig Co-Trainer. Und in der will er nun auch gleich den Aufstieg klarmachen - und wenn es über den Umweg der Relegation gehen muss.