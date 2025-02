Oberliga Westfalen: VfL Bochum II an der Spitze - „Das hat schon etwas mit den Jungs gemacht”

Der VfL Bochum II ist auf dem besten Weg, in die Regionalliga West aufzusteigen. Der Trainer will den Druck auf die jungen Spieler so gering wie möglich halten.

Der VfL Bochum II - unter der Leitung von Cheftrainer und Ex-Profi Heiko Butscher - ist auf dem besten Weg, den direkten Aufstieg in die Regionalliga West zu sichern. Nach dem 23. Spieltag stehen die Bochumer mit 48 Punkten an der Tabellenspitze. Der Abstand zum zweitplatzierten ASC Dortmund beträgt derzeit zehn Zähler. Trotz der Euphorie rund um die Zweitvertretung des VfL stellt sich Butscher schützend vor seine Spieler.

Am 23. Spieltag der Oberliga Westfalen gewannen die Bochumer mit 3:0 (1:0) gegen den SV Schermbeck und zeigten, wie bereits in der vergangenen Woche beim 5:0-Sieg im Stadtderby gegen Concordia Wiemelhausen, eine starke Leistung – trotz des verletzten 14-Tore-Stürmers Semin Kojic. Zwar ist sich der Bochumer Trainer der aktuellen Ausgangslage bewusst, jedoch achtet Butscher akribisch darauf, dass seiner jungen Mannschaft der Druck nicht zu Kopf steigt.

„Wir sind in der Rolle des Gejagten und müssen diese Rolle annehmen. Als junge Mannschaft an der Spitze zu stehen, ist nicht einfach, und das hat schon etwas mit den Jungs gemacht. Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen aufsteigen und müssen es auch. Deshalb möchte ich den Jungs einfach etwas Druck nehmen“, erklärte Butscher. „Es sind alles junge Kerle und sie haben ganz viel Potenzial, aber auch sie brauchen Zeit und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Spiele in der Oberliga haben.”

Des Weiteren erklärte Butscher, dass es für seine Spieler enorm wichtig sei, in der Oberliga Spielpraxis zu sammeln, auch um sich in Zukunft für höhere Aufgaben zu empfehlen.

„Es heißt immer: ‘Die Spiele in der Oberliga werdet ihr schon gewinnen.’ Aber das ist nicht so. Für die jungen Spieler ist es top, in dieser Liga zu spielen. Auch ein Mohammed Tolba auf der rechten Seite, der zwar schon bei den Profis ist, braucht nach zwei Kreuzbandrissen Spielminuten. Auch die anderen jungen Spieler müssen einfach spielen. Deshalb ist es so wichtig, genau diese Partien zu haben“, erklärte Butscher.

