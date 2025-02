Am 23. Spieltag der Oberliga Westfalen gewann der VfL Bochum II unter der Leitung von Trainer Heiko Butscher mit 3:0 (1:0) beim SV Schermbeck.

Nach dem überzeugenden 5:0-Sieg am vergangenen Spieltag gegen Concordia Wiemelhausen legte der VfL Bochum II am 23. Spieltag der Oberliga Westfalen nach und besiegte den SV Schermbeck mit 3:0 (1:0). Trotz des klaren Ergebnisses lobte VfL-Trainer Heiko Butscher die Qualitäten des Gegners.

Für die Bochumer trafen Daniel Hülsenbusch (40.) nach einer Ecke, Benjamin Dreca (55.) aus kurzer Distanz und Divine John Boafo (63.) nach einem Fehler der Schermbecker Hintermannschaft aus rund 20 Metern ins leere Tor. Durch den Sieg stehen die Bochumer weiter klar an der Tabellenspitze mit zehn Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten ASC Dortmund.

„Rundum zufrieden ist man als Trainer glaub ich nie. Aber wir sind schon glücklich, dass wir hier gewonnen haben. Es war ein schweres Spiel, auch wenn das Ergebnis recht deutlich ist. In Schermbeck zu gewinnen, ist nicht einfach, und wir haben das Spiel in der vergangenen Woche intensiv thematisiert. Es war nicht so, dass wir einfach hierher gefahren sind und dachten, dass wir das schon gewinnen. Bereits im Hinspiel war es ein sehr gutes Oberligaspiel, und ich habe damals schon gesagt, dass wir Schermbeck weit über Wert geschlagen haben”, erklärte Butscher nach dem Spiel.

Des Weiteren lobte Butscher den Auftritt seiner Elf und erklärte, dass auch in seiner jungen Mannschaft viel Qualität stecke: „Wenn wir den Kampf annehmen und fighten, um die zweiten Bälle zu bekommen und schnell im Kopf sind, haben wir schon verdammt gute Qualitäten. In der zweiten Hälfte hat man auch gesehen, dass wir, wenn wir das Tempo sehr hoch halten, dem Gegner wehtun können. Trotzdem bleibe ich dabei, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, in Schermbeck zu gewinnen.”

SV Schermbeck: Speen - Kloth, Bollenberg, Sengün (46. Yüksedag) - Lackmann, Cavar (46. Marvin Grumann), Akhal (46. Miles Grumann), Özat (46. Mensing) - Erwig-Drüppel, Karagülmez, Fili : Speen - Kloth, Bollenberg, Sengün (46. Yüksedag) - Lackmann, Cavar (46. Marvin Grumann), Akhal (46. Miles Grumann), Özat (46. Mensing) - Erwig-Drüppel, Karagülmez, Fili VfL Bochum II: Rölleke - Bernsdorf (46. Boafo), Hülsenbusch, Tasic (46. Abdat), Tolba - Njike Nana (66. Özdemir), Grote, Jahn, Holtkamp - Dreca (78. Zajkowski), Koerdt (78. Heuser) Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli Tore: 0:1 Hülsenbusch (40.), 0:2 Dreca (55.), 0:3 Boafo (63.) Zuschauer: 75

Die Gastgeber aus Schermbeck verpassten es indes, zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Seit Beginn des neuen Pflichtspieljahres verlor der SV alle drei Partien und erzielte dabei kein einziges Tor. Gegen die Bochumer fiel Cheftrainer Engin Yavuzaslan aus, und so übernahm Ilkay Kara das Ruder an der Seitenlinie. Bei der anschließenden Pressekonferenz ordnete jedoch der spielende Co-Trainer Timur Karagülmez das Spielgeschehen ein.

„Wenn wir versuchen, Fußball zu spielen, dann kann es echt eklig werden. Wir haben in der ersten Halbzeit nach einer tollen Kombination fast das 1:1 gemacht, wenn der reingeht, wird es nochmal spannend. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir den Anschlusstreffer knapp verpasst“, bilanzierte Karagülmez. „Ich kann den Bochumern nur ein Kompliment aussprechen, denn sie stehen nicht umsonst da oben. Wir haben noch einen langen Weg und viel Arbeit vor uns, aber ich bin guter Dinge, dass wir am nächsten Spieltag drei Punkte holen werden.“

