Die SpVg Schonnebeck ist zurück in der Spur und holte sich durch den Sieg beim TVD Velbert die Tabellenspitze zurück. Eine Verletzung von Arne Wessels trübt die Freude allerdings.

Nur eine Woche nach dem Verlust der Tabellenführung durch die 2:3-Niederlage gegen die SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein schlug die SpVg Schonnebeck mit einem 1:0 beim TVD Velbert zurück.

Durch das 1:1 der SSVg Velbert beim VfB Hilden holte sich die Elf von Trainer Dirk Tönnies den Platz an der Sonne zurück. Eine mögliche Verletzung von Toptorjäger Arne Wessels trübte die Freude allerdings.

Das Spiel begann für die Tönnies-Elf hervorragend, nach einem Fehler von Keita Taguchi waren Wessels und Conor David Tönnies frei vor dem Tor. Wessels behielt die Übersicht, sodass Tönnies nur noch den Fuß hinhalten musste - 1:0 in der 4. Minute. Es sollte das einzige Tor des Tages bleiben, wodurch der Übungsleiter der „Schwalben“ das Spiel als „Arbeitssieg“ einsortierte.

„An der Niederlage in der vergangenen Woche hatten wir zu knabbern. Die hat sehr geschmerzt, das hat was mit unseren Spielern gemacht“, gab Tönnies Einblick in die Stimmung der Mannschaft. „Daher wollten wir hier einfach nur die drei Punkte.“

Die Mission ist geglückt, die Leichtigkeit aus der Hinrunde strahlte die Mannschaft von Tönnies aber nie aus. „Dass es hier nicht einfach wird, wussten wir. Es war ein undankbares Spiel gegen den Tabellenletzten, der in der vergangenen Woche Selbstvertrauen tanken konnte.“

Sieg fürs Selbstvertrauen – Bangen um Wessels

In der Tat zeigte sich in den 90 Minuten selten ein klarer Unterschied zwischen dem Tabellenletzten und -ersten, der TVD konnte die Leistung vom 2:2 gegen den VfB Homberg in der Vorwoche in weiten Teilen bestätigen. „Letzte Woche gegen die SSVg Velbert hatten wir noch eine gewisse Leichtigkeit, die ist uns völlig abhandengekommen“, merkte der SpVg-Trainer an.

Auch wenn man in den ersten 15 Minuten durch die frühe Führung Rückenwind hatte, ließen die Schonnebecker ein Selbstverständnis, das Spiel nach Hause zu bringen, vermissen. Das sah auch Tönnies so. „Der Gegner hat ein oder zwei Gelegenheiten gehabt, da hast Du gemerkt, dass der Kopf angeht. Wir haben da einfach nicht das Selbstvertrauen, wie es vor der Winterpause war.“

Velbert: Offhaus – Seker, Brüggehoff, Jaworek, Britscho – Taguchi – Kayama (71. Agbo), Linnig (87. Adigüzel), Marino (71. Fazlija), Terzi – Kependa (87. Yeboah). Trainer: Yalcinkaya Schonnebeck: Lingk – Kern, Baraza, Bloch – Petritt (57. Kehrmann), Geisler (57. Brauer), Skuppin (89. Winking), Brandner – Golubytskij (65. Pinke) – Tönnies, Wessels (46. Tavio Y Huete). Trainer: D. Tönnies Schiedsrichter: Alexander Ernst Tore: 0:1 Tönnies (4.) Gelbe Karten: Terzi – Kern, Brandner Zuschauerzahl: 186

Am Ende allerdings standen die drei Punkte. Tönnies war zufrieden mit der Art und Weise, wie seine Elf alles ins Spiel geworfen hatte. Ein Einwechselspieler erhielt dann aber noch ein Sonderlob. „Timo Brauer hat uns nach seiner Einwechslung sehr viel Sicherheit gegeben, gute Dinge gemacht. Er war essenziell.“

Tönnies hofft, dass der Sieg wieder ein gewisses Selbstverständnis ermöglicht. „Das Beste für den Kopf sind Siege, den haben wir eingefahren. Ich hoffe, dass wir bald wieder an die Leistungen der Hinrunde anknüpfen können.“

Er hat einen Schlag auf den Spann bekommen, der ist dann auch angeschwollen. Wir müssen schauen, was daraus wird. Dirk Tönnies über Arne Wessels

Wermutstropfen beim Auswärtssieg: Toptorjäger Arne Wessels musste zur Halbzeit ausgewechselt werden, humpelte nach einem Pressschlag bereits in der ersten Halbzeit stark. Über die Schwere der Verletzung konnte Tönnies noch keine Auskunft erteilen. „Er hat einen Schlag auf den Spann bekommen, der ist dann auch angeschwollen. Wir müssen schauen, was daraus wird.“

Ob Wessels im nächsten Spiel mitwirken kann, ist also unklar. Weiter geht es am kommenden Sonntag (23. Februar). Anstoß am Schettersbusch gegen den VfB Hilden ist um 15 Uhr.