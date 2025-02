Das hat nicht lange gedauert: Nur eine Woche nach Verlust der Tabellenführung in der Oberliga Niederrhein thront die SpVg Schonnebeck wieder ganz oben.

Bei der SpVg Schonnebeck stellt sich, trotz der sportlichen Delle, dieser Tage eigentlich nur die Frage, ob Arne Wessels oder Conor Tönnies trifft. Oder beide. Auch beim 1:0 bei der TVD Velbert kam diese Frage wieder auf den Tisch.

Die Antwort: Schon nach sieben Minuten markierte Tönnies das 1:0 für den Favoriten. Es sollte, einigermaßen überraschenderweise, das einzige Tor des Tages bleiben, sodass Schonnebeck den Blick auf die späten Spiele des SC St. Tönis und der SSVg Velbert richtete.

Deren Geschichte ist schnell erzählt: Der SC St. Tönis bleibt weiter oben dabei, durch ein 1:0 gegen Union Nettetal. Julian Florez brachte St. Tönis bereits nach drei Minuten mit 1:0 in Front und legte in der 58. Minute das 2:0 nach. So fuhr St. Tönis den Dreier ein.

Lange schwer tat sich dagegen die SSVg Velbert im Topspiel beim VfB Hilden. Die Gastgeber gingen in der 58. Minute durch Pascal Weber dann auch noch mit 1:0 in Führung. Die Antwort folgte aber schnell: Yasin-Cemal Kaya glich fast postwendend aus (63.).

Dabei blieb es jedoch, sodass sich die Tabelle neu ordnet. Die Velberter fallen von Platz eins auf drei, während der SC St. Tönis auf Rang zwei und die SpVg Schonnebeck zurück auf Rang eins klettert.

Im Keller gab es derweil keinen großen Gewinner. Der Mülheimer FC 97 war nah dran, kassierte jedoch in letzter Sekunde noch das 2:2 beim ETB Schwarz-Weiß Essen.

Am Freitag haben sich bereits der 1. FC Kleve und die Sportfreunde Niederwenigern 1:1 getrennt - was beiden Teams nicht weiterhilft. Kleve steht zwar weiterhin über dem Strich, verpasste es aber, sich abzusetzen. Im Gegensatz dazu steht Niederwenigern weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Gleiches gilt für die Sportfreunde Baumberg, die durch das 0:1 gegen Germania Ratingen ebenfalls nicht vom Fleck kommen und tief im Tabellenkeller festhängen.

Alle Spiele in der Übersicht: 1. FC Kleve - Sportfreunde Niederwenigern 1:1

Germania Ratingen - Sportfreunde Baumberg 1:0

TSV Meerbusch - SV Sonsbeck 1:3

VfB Homberg - SV Biemenhorst 2:0

ETB Schwarz-Weiß Essen - Mülheimer FC 2:2

1. FC Monheim - FC Büderich 2:4

TVD Velbert - SpVg Schonnebeck 0:1

VfB Hilden - SSVg Velbert 1:1

SC St. Tönis - Union Nettetal 2:0