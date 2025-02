Zwei Partien leiteten das Oberliga-Wochenende ein: Siegen mischt nach dem 2:0-Sieg über Clarholz weiter oben mit, Preußen Münster und Westfalia Rhynern teilen die Punkte.

Sportfreunde Siegen und Nachholspiele - diese Kombination wird es in der laufenden Spielzeit noch häufig geben. Denn während Spitzenreiter VfL Bochum II 20 Spiele und Verfolger Nummer eins, ASC Dortmund, sogar schon 21 Partien absolviert hat, absolvierten die Sportfreunde am heutigen Samstag (15.02, 16 Uhr) erst ihr 17. Saisonspiel.

Unter der Annahme, dass Siegen alle ausbleibenden Nachholpartien gewinnen würde, könnten sie sich auf den ersten Rang der Oberliga Westfalen schieben. Aber das ist Zukunftsmusik - dazu müssten zunächst einmal die Pflichtaufgaben gelöst werden. Als eine solche ließ sich wohl auch der heutige Gegner bezeichnen: Mit Victoria Clarholz empfing Siegen einen Abstiegskandidaten im Leimbachstadion.

Allerdings sahen die Zuschauer zunächst einmal eine torlose erste Halbzeit. Doch die Sportfreunde kamen hellwach aus der Kabine: Cagatay Kader versetzte die 1276 Zuschauer im Leimbachstadion fünf Minuten nach Wiederanpfiff mit seinem Treffer zum 1:0 für den Favoriten in Ekstase. Derrick Kyere erhöhte in der Schlussphase auf 2:0 (85.).

Mit dem Sieg über Clarholz - dem vierten Dreier in Folge - melden sich die Sportfreunde im Rennen um die Aufstiegsränge und machen Druck auf das Spitzenduo VfL Bochum II und ASC Dortmund.

Auch die Zweitgarnitur des SC Preußen Münster und SV Westfalia Rhynern mussten heute ran, haben ebenfalls beide weniger Spiele absolviert als die Konkurrenz. Das Hinspiel bei Westfalia Rhynern endete 3:1 aus Sicht der Gastgeber - ein Spiel, in dem Münster laut Trainer Kieran Schulze-Marmeling chancenlos war, seither aber Fortschritte gemacht habe.

Für Münster war es die erste Partie im neuen Jahr, Rhynern konnte zum Auftakt der Restrunde in Schermbeck 2:0 gewinnen, sich damit im oberen Tabellendrittel festsetzen. Ein starker Gegner für die Münsteraner.

Allerdings waren es die Talente der Adlerträger, die in Person von Ben Kronenberg in Führung gingen (14.). Doch der Australier Connor Mc Leod, der bereits gegen Schermbeck treffen konnte, glich aus (19.). Ebenfalls sowohl gegen Schermbeck als auch in Münster netzte Mergim Deljiu, der Rhynern mit 2:1 in Führung brachte (32.).

Doch die Münsteraner Offensivwaffe Luca Steinfeldt, der zweitbeste Torschütze der Oberliga Westfalen, besorgte mit seinem 17. Saisontreffer den 2:2-Endstand. Damit ziehen beide, Ryhnern und Münster, fürs Erste an ihren Tabellennachbarn vorbei und sind damit Vierter und Siebter.

Doch Gievenbeck kann morgen gegen SC Verl II nachlegen und Rhynern wieder verdrängen, genau wie der SV Schermbeck im Falle eines Sieges bei Spitzenreiter VfL Bochum II an Münster vorbeiziehen kann.