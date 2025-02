Der ETB Schwarz-Weiß Essen verlängert den Vertrag mit einem Leistungsträger. Ausgebildet wurde der Mittelfeldspieler einst bei Rot-Weiss Essen.

Einen Tag vor dem ersten Heimspiel des Jahres gegen den Mülheimer FC am Sonntag (16. Februar, 15 Uhr) kann der ETB Schwarz-Weiß Essen gute Neuigkeiten verkünden. Eine Woche nach seinem ersten Saisontor machte der Klub die Vertragsverlängerung von Nico Lucas am Uhlenkrug offiziell.

Lucas ist 27 Jahre alt und wechselte im Januar 2024 von der SG Wattenscheid 09 zum ETB. In dieser Saison stand der gebürtige Essener in 17 Partien in der Oberliga Niederrhein auf dem Platz und gehört zum Stammpersonal in der Mannschaft von Julian Stöhr.

Ausgebildet wurde der defensive Mittelfeldspieler in den Jugendabteilungen von Rot-Weiss Essen. Auch im Herrenfußball machte er seine ersten Schritte an der Hafenstraße. Bis August 2019 lief er insgesamt 98 Mal für RWE auf, darunter 84 Einsätze davon in der Regionalliga West sowie eins im DFB-Pokal. Über den VfR Aalen (13 Spiele) und Rot Weiss Ahlen (8) ging es 2021 nach Wattenscheid. Seit gut einem Jahr spielt Lucas nun wieder in seiner Heimatstadt.

Der Essener Junge freut sich über seinen Verbleib: „Karl Weiß hat schon vor der Winterpause signalisiert, dass wir uns im neuen Jahr zeitig zusammensetzen sollten, um über eine weitere Zusammenarbeit zu sprechen, da der ETB mich sehr gerne halten würde. Für mich gab es keine Gründe nicht hier zu bleiben, deshalb waren wir uns relativ schnell einig und können jetzt schon Vollzug melden. Ich fühle mich sehr wohl beim ETB und innerhalb des Vereins geht es Schritt für Schritt nach vorne, was die Infrastruktur und die gesamten Gegebenheiten angeht."

Nico ist wichtig für uns, kommt aus Essen und ist ein ganz entscheidender Baustein für die kommende Saison. Karl Weiß, erster Vorsitzender

Lucas weiter: „Auch auf dem Platz machen wir nach und nach Schritte nach vorne. Diesen eingeschlagenen Weg möchte ich gerne weitergehen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es weiter nach vorne geht, und deshalb gab es auch die bewusste Entscheidung frühzeitig zu verlängern und ein Zeichen zu setzen. Ich hoffe, dass es schnell Nachzügler gibt, was Verlängerungen und Neuverpflichtungen angeht, um im nächsten Jahr wieder eine super Mannschaft beisammenzuhaben. Wir haben aber natürlich diese Saison noch nicht abgeschrieben, denn da ist noch einiges für uns drin.“

„Nico Lucas hat eine hohe Identifikation mit unserem Verein, ist zweiter Kapitän und einer unserer Führungsspieler. In den 13 Monaten seitdem er bei uns ist, hat er gute Leistungen gezeigt. Wir freuen uns sehr, dass er sich zu dem Projekt ETB weiter bekennt. Nico ist wichtig für uns, kommt aus Essen und ist ein ganz entscheidender Baustein für die kommende Saison“, erklärt Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, zur Zusage seines Leistungsträgers.