Oberliga: Bövinghausen-Stürmer festgenommen! Dzaferoski: "Ich bin fassungslos"

Der TuS Bövinghausen befindet sich in einer finanziellen Schieflage und kämpft weiter tapfer um die Fortführung des Spielbetriebs. Nun wurde ein Stürmer des Oberligisten festgenommen.

Eigentlich hat diese unfassbare Geschichte nichts mit dem TuS Bövinghausen zu tun.

Doch am Ende des Tages handelt es sich doch um einen Spieler des westfälischen Oberligisten aus Dortmund.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde Stürmer Leonardo T. am Donnerstag (13. Februar) von der Polizei Dortmund festgenommen. Am Mittwochabend (12. Februar) wurde mithilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ deutschlandweit nach Leonardo T. gesucht. Der Grund: Der 19-jährige T. soll Mitglied einer brutalen Schläger-Bande sein, die einen Mann mit einem Hammer fast totgeprügelt haben soll.

Laut der "Bild" soll T. der Polizei vollumfänglich ausgesagt haben. Daraufhin schlugen am Freitagmorgen (14. Februar) Zivilbeamte an vier Orten zu, nahmen die ganze Bande fest! Hier geht es zum Artikel der "Bild"-Kollegen.

Sowohl ich als Privatperson distanziere ich mich von jeglicher Gewalt als auch im Namen des TuS Bövinghausen möchte ich sagen, dass wir uns von jeglicher Gewalt distanzieren! Ajan Dzaferoski

RevierSport erreichte am späten Freitagabend Ajan Dzaferoski. "Ich habe von der Geschichte gehört und bin wirklich schockiert, einfach fassungslos. Was soll ich sonst dazu sagen? Es ist einfach nicht zu glauben. Die ganze Geschichte hat ja null mit dem TuS Bövinghausen zu tun. Das ist eine Privatangelegenheit des Jungen. Ich hätte nie und nimmer für möglich gehalten, dass er in solche Dinge verwickelt sein könnte. Er kam mir immer als lieber Junge daher. Aber man kann jedem Menschen nur vor und nicht in den Kopf schauen."

Der Zusatz des TuS-Bövinghausen-Boss: "Sowohl ich als Privatperson distanziere ich mich von jeglicher Gewalt als auch im Namen des TuS Bövinghausen möchte ich sagen, dass wir uns von jeglicher Gewalt distanzieren!"

T. bestritt in dieser Saison 16 Spiele für das Schlusslicht der Oberliga Westfalen und schoss auch drei Tore und legte einen Treffer auf. Der Deutsch-Ghanaer stand zuletzt auch beim 0:8-Debakel des TuS Bövinghausen gegen die Sportfreunde Siegen über 83 Minuten auf dem Platz. Das könnte vorerst sein letztes Fußballspiel gewesen sein.

T. wechselte im Sommer 2024 von Rot Weiss Ahlen, wo er der U19-Mannschaft angehörte, nach Dortmund-Bövinghausen. Vor seiner Ahlener Zeit spielte er auch im Nachwuchs von Rot-Weiß Oberhausen.