Am Sonntag (16. Februar, 15 Uhr) bittet der ETB Schwarz-Weiß Essen den Mülheimer FC 97 zum Derby in der Oberliga Niederrhein.

Nach über zweimonatiger Pause darf der ETB Schwarz-Weiß Essen am Sonntag (16. Februar, 15 Uhr) mal wieder eine Heimpartie in der Oberliga Niederrhein austragen.

Im ersten Heimspiel des Jahres 2025 trifft die Mannschaft von ETB-Coach Julian Stöhr um 15 Uhr am heimischen Uhlenkrug auf den Mülheimer FC 97.

Aufstiegscoach Ahmet Inal trat in der Winterpause überraschend beim MFC zurück. Seit letzter Woche ist Nurettin Yilmaz sein Nachfolger auf der Trainerposition. Ein Wiedersehen gibt es am Sonntag für die Schwarz-Weißen mit Mehmet Dalyanoglu, der die letzten drei Jahre für den ETB gespielt hat und absoluter Stammspieler beim Mülheimer FC 97 ist.

Beim Hinspiel in Mülheim konnte der ETB am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg feiern. Nach einer wahren Hitzeschlacht und sehr emotionalen Partie siegten die Schwarz-Weißen in Unterzahl mit 2:1 (2:0) in der Nachbarstadt. Die Tore erzielten Felix Geisler und Niko Bosnjak.

ETB-Trainer Julian Stöhr sagt zum ersten Heimspiel des Jahres: "Mülheim ist mit einem ordentlichen Ergebnis gegen Monheim gestartet. Ich habe mir das Spiel am letzten Sonntag auch angeguckt. Sie haben einen neuen Trainer und mehrere Umstellungen bei den Spielern vorgenommen. In der Offensive sind sie auf den Außenbahnen sehr schnell unterwegs und besitzen mit Oben Molango einen guten Stürmer, gegen den wir im Hinspiel große Probleme hatten. Wir müssen zusehen, dass wir den FC von unserem eigenen Tor fernhalten. Über viel Bewegung und Laufarbeit können wir sie, glaube ich, knacken, weil wir einen sehr, sehr guten Fitnessstand haben. Gerade auf dem tiefen Platz sehe ich da für uns Vorteile."

Verzichten müssen die Schwarz-Weißen gegen Mülheim auf Kapitän Frederik Lach, Florian Usein, Robin Urban und Nils Verwold. Der Einsatz von Umut Yildiz ist fraglich.

Wichtiger Hinweis für alle Besucher der Spiele am Uhlenkrug - Der ETB informiert: "In Zusammenarbeit mit der Polizei Essen möchten wir noch mal darauf hinweisen, dass das Parken auf dem Radweg der Einbahnstraße - direkt vor dem Stadion Uhlenkrug – verboten ist! Bitte nutzt die erlaubten Parkmöglichkeiten rund ums Stadion."