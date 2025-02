Der SV Schermbeck muss die Partie gegen die U23 des VfL Bochum kurzfristig um zwei Tage verschieben. Die Partie muss im Hellen stattfinden.

Zwei Tage zusätzliche Vorbereitungszeit für den SV Schermbeck und die U23-Mannschaft des VfL Bochum: Das Oberliga-Spiel steigt doch nicht wie ursprünglich geplant am Freitagabend, sondern erst am Sonntagnachmittag. Grund dafür ist ein Schaden an der Schermbecker Flutlichtanlage - daher muss die Partie im Hellen ausgetragen werden.

Anstoß ist nun am Sonntagnachmittag um 14.45 Uhr auf dem Schermbecker Kunstrasenplatz (Im Trog 52). Schermbeck kassierte zuletzt die ersten beiden Niederlagen unter Trainer Engin Yavuzaslan und ist in diesem Kalenderjahr noch ohne Punkt. Der VfL holte zuletzt einen souveränen 5:0-Derbysieg über Concordia Wiemelhausen und ist klarer Tabellenführer. Gegen Schermbeck soll auch Top-Torjäger Semin Kojic wieder dabei sein, der gegen Wiemelhausen angeschlagen fehlte, von Benjamin Dreca aber gut ersetzt wurde.

VfL Bochum spielt erst Sonntag - Wattenscheid 09 Freitag in Dortmund Durch die Verlegung der Partie findet am Freitagabend nur noch ein Spiel in der Oberliga Westfalen statt: Wattenscheid 09 ist zu Gast beim ASC Dortmund (Anstoß um 19.30 Uhr, Schweizer Allee/RS-Ticker).

VfL Bochum: U19-Spiel verlegt

Das U19-Bundesliga-Spiel des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen wurde aufgrund der Witterungsbedingungen ebenfalls verschoben - von Sonntag 11 Uhr auf 14 Uhr.