Niederrhein: Rahmenterminkalender für Saison 2025/26 steht fest

Im Fußballverband Niederrhein (FVN) steht der Rahmenterminkalender für den Männer- und Frauenfußball der Spielzeit 2025/2026 fest.

Der Fußballverband Niederrhein hat bereits die Rahmendaten für die kommende Saison im Ligabetrieb und im Pokal auf Verbandsebene veröffentlicht.

Die wichtigsten Daten in der Übersicht:

Frauen:

Saisonbeginn: 24. August 2025 (Pokal) / 31. August 2025 (Meisterschaft)

Letzter Spieltag vor der Winterpause: 14. Dezember 2025

Erster Spieltag nach der Winterpause: 22. Februar 2026 (Pokal) / 1. März 2026 (Meisterschaft)

Saisonende: 7. Juni 2026 (danach evtl. Entscheidungsspiele)

Endspiel ARAG Niederrheinpokal: 25. Mai 2026

Männer:

Saisonbeginn: 10. August 2025 (Pokal) / 17. August 2025 (Meisterschaft)

Letzter Spieltag vor der Winterpause: 14. Dezember 2025

Erster Spieltag nach der Winterpause: 1. Februar 2026

Saisonende: 7. Juni 2026 (danach evtl. Entscheidungsspiele)

Endspiel Niederrheinpokal: 23. Mai 2026 (Finaltag der Amateure)

Zum Modus im Herren-Niederrheinpokal:

Gesetzt sind hier die ersten Mannschaften der 3. Liga, der Regionalliga West und der Oberliga Niederrhein der Spielzeit 2024/2025. Sie nehmen an den Pokalspielen in den Kreisen nicht teil. Um in der ersten Runde auf 64 Teilnehmer zu kommen, qualifizieren sich nach den Abschlusstabellen der Spielzeit 2023/2024 (Stand: 05.06.2024) die weiteren Teilnehmer aus den Kreisen.

3. Liga:

Rot-Weiss Essen

RL West:

MSV Duisburg

1. FC Bocholt

Wuppertaler SV

SC Rot-Weiß Oberhausen

KFC Uerdingen 05

Alle Mannschaften der Oberliga Niederrhein 18 Teilnehmer

Teilnehmerzahlen der Kreise Essen 140 Mannschaften 4 Teilnehmer

Kempen/Krefeld 124 Mannschaften 4 Teilnehmer

Duisburg/MH/Dinslaken 123 Mannschaften 4 Teilnehmer

Düsseldorf * 120 Mannschaften 4 Teilnehmer

Kleve/Geldern 108 Mannschaften 3 Teilnehmer

Rees/Bocholt 105 Mannschaften 3 Teilnehmer

Wuppertal/Niederberg 97 Mannschaften 3 Teilnehmer

Mönchengladbach/Viersen 93 Mannschaften 3 Teilnehmer

Grevenbroich/Neuss 92 Mannschaften 3 Teilnehmer

Oberhausen/Bottrop 85 Mannschaften 3 Teilnehmer

Solingen 60 Mannschaften 2 Teilnehmer

Remscheid 44 Mannschaften 1 Teilnehmer