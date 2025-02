Für den SC Union Nettetal geht es in der Oberliga Niederrhein um den Klassenerhalt. Trainer Kemal Kuc blickt auf die aktuelle Situation seiner Mannschaft.

Der SC Union Nettetal befindet sich aktuell mitten im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein. Nach 21 Spielen stehen satte 13 Niederlage auf dem Konto. Daraus ergibt sich ein gefährlicher 17. Tabellenplatz. Auch zum Start in das Restprogramm konnte die Mannschaft vom neuen Trainer Kemal Kuc nicht überzeugen.

Wir haben mit Kemal Kuc über sein Trainerdebüt für Nettetal, das bevorstehende Derby gegen den SC St. Tönis sowie die bittere Realität Abstiegskampf gesprochen.

Kemal Kuc über…

… das Spiel gegen Germania Ratingen 04/19 "Wir haben die erste Halbzeit sehr gut gespielt. Genau so, wie wir es uns gewünscht und in den fünf Wochen der Vorbereitung trainiert haben. Die Chancen, die wir in den ersten 25 Minuten geschaffen haben, waren ein Vehikel. Auf diesem Liganiveau müssen wir das zu unserem Vorteil nutzen. Ratingen hat uns nach ein paar guten Kombinationen bestraft, wodurch es sehr schwer für uns wurde, ins Spiel zurückzukommen. Mit der Einstellung und dem Engagement meiner Spieler bin ich trotzdem sehr zufrieden. Jeder hat sein Maximum gegeben, weswegen ich den Jungs nichts vorwerfen kann. Wir müssen lernen, das Spiel über die gesamten 90 Minuten auf einem hohen Niveau zu halten."

… sein Pflichtspieldebüt und den Start als Trainer bei Nettetal "Das erste offizielle Spiel für mich und mein Trainerteam bei Nettetal war gut. Wir haben uns sehr wohl gefühlt, leider hat nur das positive Ergebnis gefehlt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen im Verein für den herzlichen Empfang und die Unterstützung bedanken. Es ist ein sehr schönes Gefühl für einen Trainer, wenn man alle Verantwortlichen zusammen mit den Spielern hinter sich stehen hat. Das ist die positive Energie, die uns allen Hoffnung gibt, dass wir es am Ende schaffen werden, in der Oberliga zu bleiben."

…das anstehende Derby gegen SC St. Tönis "Am Sonntag erwartet uns ein entscheidendes Spiel, wie aber eigentlich jedes Spiel, das wir in der Saison noch bestreiten müssen. Der Gegner ist für mich die größte Überraschung in dieser Spielzeit. Sie verdienen mit Sicherheit ein großes Lob für die Position, die sie derzeit in der Tabelle haben. Für uns ist jedes Spiel ein Derby. Wir haben die ganze Woche Zeit, uns vorzubereiten und den Gegner zu analysieren."

… den Abstiegskampf "Es gibt einige Gründe, warum ich an den Erfolg unseres Teams glaube. Dazu zählt der große Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Zusätzlich geben die Spieler bei jedem Training immer ihr Bestes und sind sehr fokussiert. Die große Energie jeden Tag sowie der Wille verbunden mit dem klaren Ziel den Klassenerhalt in der Oberliga zu erreichen, ist ein entscheidender Faktor."