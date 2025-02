Der SC St. Tönis ist mit einem Sieg gegen Niederwenigern erfolgreich gestartet. Am Wochenende steht das Derby gegen Nettetal an. Trainer Bekim Kastrati erwartet eine emotionale Partie.

Der SC St. Tönis legt nach der Winterpause einen optimalen Start ins Restprogramm hin. Mit einem 2:0-Sieg gegen die Sportfreunde Niederwenigern sammelt das Team von Bekim Kastrati weitere wichtige Punkte in der Oberliga Niederrhein.

Der Trainer hatte bereits im Vorfeld vor der Herausforderung des ersten Spiels nach der langen Pause gesprochen. „Ich dachte mir, dass es ein kompliziertes Spiel werden könnte. Das erste Spiel nach der Winterpause ist immer schwer einzuschätzen, weil man nie genau weiß, wo man steht“, erklärt Kastrati.

Trotzdem wusste er genau, was ihn und seine Spieler erwarten wird: „Uns war klar, dass Niederwenigern gestärkt aus der Rückrunde rauskommt. Die letzten sechs Partien vor der Winterpause haben sie nicht verloren.“ Vor der Niederlage gegen St. Tönis letztes Wochenende gelangen den Sportfreunden drei Siege sowie drei Unentschieden.

„Insgesamt bin ich mit der Art und Weise wie meine Mannschaft über die 90 Minuten gespielt hat, sowie dem 2:0-Sieg für uns sehr zufrieden. In erster Linie war es extrem wichtig, das erste Spiel nach der Winterpause erfolgreich zu gestalten und das ist uns gelungen“, resümiert der Coach.

Die Geschlossenheit seiner Mannschaft, die sich schon in der Hinrunde häufig zeigte, war erneut ein entscheidender Faktor: „Diese Entschlossenheit und der Wille zu gewinnen, war wieder stark in der Partie. Ich war sogar ein klein wenig überrascht, dass die Mannschaft das so gut hinbekommen hat.“

Seit fünf Spielen in Folge ist sein Team erfolgreich. Alle Spiele gewann St. Tönis souverän. Daran will Kastrati in den nächsten Begegnungen weiter anknüpfen. Dieses Wochenende erwartet seine Truppe ein Heimspiel gegen den SC Union Nettetal (16. Februar), bevor es anschließend zu den Sportfreunden Baumberg geht (23. Februar). Beide kommenden Gegner befinden sich noch mitten im Abstiegskampf. Unterschätzen wird er diese aber trotzdem nicht.

Kastrati: „Die Spiele werden eine enorme Herausforderung für meine Mannschaft werden. Die Liga ist ausgeglichen, unabhängig von den Tabellenplatzierungen. Wir bereiten uns sehr zielstrebig auf die beiden Aufeinandertreffen vor, um Punkte zu holen und weiterhin oben zu stehen.“

Besonders auf das anstehende Derby gegen den SC Union Nettetal freut sich der Coach: „Es wird zwar eine anspruchsvolle Aufgabe, dennoch freuen sich die Jungs aufs Derby. Die Spieler kennen sich untereinander, wir Trainer kennen uns auch ganz gut. Es gibt einige Jungs von mir, die damals schon beim Gegner gespielt haben, andersrum genauso. Dadurch wird das sicherlich emotional werden. Nettetal braucht jeden Punkt. Das neue Trainerteam bringt eine neue Euphorie und Energie mit.“ Kemal Kuc hatte die Mannschaft zum 01. Januar dieses Jahres nach dem Aus von Andreas Schwan übernommen.